Cú sốc chiến sự Trung Đông gây ảnh hưởng sâu rộng đến kinh tế toàn cầu

Các nhà lãnh đạo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) ngày 13/4 (giờ địa phương) đã có cuộc họp trong khuôn khổ nhóm điều phối được thành lập vào đầu tháng 4 nhằm tối đa hóa phản ứng của các tổ chức này đối với tác động về năng lượng và kinh tế của cuộc chiến ở Trung Đông.

Ba cơ quan này cho biết trong một tuyên bố chung sau cuộc họp rằng tác động của cuộc chiến Iran là “đáng kể, mang tính toàn cầu và rất không đồng đều," ảnh hưởng không tương xứng đến các nước nhập khẩu năng lượng, đặc biệt là các quốc gia thu nhập thấp.

Cú sốc này đã dẫn đến giá dầu, khí đốt và phân bón tăng cao, kéo theo những lo ngại về an ninh lương thực và tình trạng mất việc làm. Một số quốc gia sản xuất dầu và khí đốt ở Trung Đông cũng ghi nhận sự sụt giảm nghiêm trọng về doanh thu xuất khẩu.

Theo tuyên bố chung, tình hình vẫn còn rất bất ổn, và việc vận chuyển qua eo biển Hormuz vẫn chưa trở lại bình thường. Ngay cả sau khi hoạt động vận tải hàng hải qua eo biển được khôi phục, sẽ cần thời gian để nguồn cung toàn cầu của các hàng hóa chủ chốt quay trở lại mức trước xung đột - và giá nhiên liệu, phân bón có thể vẫn duy trì ở mức cao trong thời gian dài do thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng.

Do gián đoạn nguồn cung, tình trạng thiếu hụt các đầu vào quan trọng có thể ảnh hưởng đến năng lượng, lương thực và các ngành công nghiệp khác. Cuộc chiến cũng đã khiến nhiều người phải di dời, ảnh hưởng đến việc làm và làm giảm du lịch, lữ hành, những tác động này có thể cần thời gian dài để đảo ngược.

Những đánh giá mới nhất của IEA, IMF và WB được đưa ra trước khi IEA công bố Báo cáo thị trường dầu mỏ hàng tháng và IMF công bố Báo cáo triển vọng kinh tế thế giới vào ngày 14/4.

Tại cuộc họp ngày 13/4, lãnh đạo 3 cơ quan nói trên cũng thảo luận về tình hình của các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cú sốc này cũng như các phản ứng của IEA, IMF và WB.

Các nhóm chuyên môn của ba cơ quan đang phối hợp chặt chẽ, bao gồm cả cấp quốc gia, nhằm tận dụng chuyên môn của từng bên để hỗ trợ các nước thông qua tư vấn chính sách phù hợp và, trong trường hợp của IMF và WB, hỗ trợ tài chính khi cần thiết.

Ba cơ quan này cam kết sẽ tiếp tục theo dõi sát sao và đánh giá tác động của cuộc chiến đối với thị trường năng lượng, nền kinh tế toàn cầu cũng như từng quốc gia cụ thể, đồng thời phối hợp các biện pháp ứng phó và hỗ trợ dành cho các quốc gia thành viên bằng cách hợp tác và tận dụng chuyên môn của các tổ chức quốc tế khác khi cần thiết nhằm đặt nền móng cho một quá trình phục hồi vững mạnh, mang lại sự ổn định, tăng trưởng và việc làm./.

