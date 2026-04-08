Kinh tế Việt Nam giữ đà tăng trưởng trong biến động toàn cầu

Với mức tăng trưởng quý 1 năm nay đạt 7,83% - cao nhất trong vòng 10 năm qua, nền kinh tế Việt Nam đang duy trì được đà phục hồi tích cực, bất chấp những biến động mạnh từ kinh tế thế giới.

Quý 1 năm 2026, kinh tế Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng 7,83% - cao nhất trong vòng 10 năm qua. Kết quả này cho thấy nền kinh tế đang duy trì được đà phục hồi tích cực, bất chấp những biến động mạnh từ kinh tế thế giới.

Ngay từ cuối tháng 2, căng thẳng tại Trung Đông đã đẩy giá dầu thô tăng mạnh, kéo theo chi phí vận tải, logistics và bảo hiểm hàng hóa leo thang. Nhiều nền kinh tế trong khu vực chịu áp lực lớn về lạm phát và nguồn cung năng lượng.

Trong bối cảnh đó, Việt Nam vẫn giữ ổn định thị trường xăng dầu, đảm bảo nguồn cung cho sản xuất và tiêu dùng. Đây là yếu tố quan trọng giúp nền kinh tế không bị gián đoạn.

Các động lực tăng trưởng tiếp tục phát huy hiệu quả. Xuất khẩu quý 1 đạt gần 123 tỷ USD, tăng hơn 19% so với cùng kỳ. Thu hút FDI đạt hơn 15 tỷ USD, tăng gần 43%. Du lịch cũng ghi nhận mức cao kỷ lục với 6,76 triệu lượt khách quốc tế./.