Các công ty thực phẩm Nhật Bản gặp khó khăn do xung đột Trung Đông

Các công ty Nhật Bản xuất khẩu các sản phẩm phổ biến như trà xanh matcha, thịt bò Wagyu và cá ngừ sang Trung Đông đang chật vật để phục hồi sau sự sụt giảm lớn về đơn đặt hàng do xung đột Iran gây ra.

Kamichiku, một công ty thịt ở tỉnh Kagoshima phía Nam Nhật Bản, với lịch sử 10 năm xuất khẩu thịt bò Wagyu sang Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), đã tạm ngừng giao dịch trong 2 tháng liên tiếp.

Công ty dự định vận chuyển 300 kg bằng đường hàng không vào tháng 3/2026 và 600 kg vào tháng 4/2026, nhưng khách hàng đã hủy đơn đặt hàng do lịch trình vận chuyển bất ổn. Chi phí nhiên liệu tăng cao cũng là một mối lo ngại đối với công ty.

Ông Kosei Kamimura, Giám đốc điều hành kiêm Trưởng bộ phận bán hàng của công ty cho biết: “Tình hình này vô cùng đáng thất vọng. Như một chiến lược thay thế, chúng tôi đang tập trung vào xuất khẩu sang Indonesia, một quốc gia cũng có dân số Hồi giáo đông, và các nước châu Âu như Tây Ban Nha và Hà Lan."

Cuộc xung đột đã làm gián đoạn xu hướng xuất khẩu ngày càng tăng các sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản của Nhật Bản sang Trung Đông trong những năm gần đây. Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu sang UAE đạt 11,9 tỷ yen (74,5 triệu USD), gấp hơn ba lần so với năm 2020.

Nước ngọt chiếm thị phần lớn nhất, tiếp theo là trà xanh. Các mặt hàng chính khác bao gồm thịt bò; các loại nước sốt và gia vị hỗn hợp; và cá ngừ vằn.

Nhà sản xuất trà Hagimura Seicha ở tỉnh Mie, miền Tây Nhật Bản cho biết, các đơn đặt hàng matcha từ Trung Đông đã bị tạm dừng từ cuối tháng 2 đến cuối tháng 3. Họ không thể xuất khẩu các đơn đặt hàng được đặt trước cuối tháng 2 do các chuyến bay bị đình chỉ. Khách hàng chính của Hagimura là các quán cà phê phục vụ matcha latte.

Giám đốc đại diện Koshi Hagimura chia sẻ: “Chúng tôi bắt đầu xuất khẩu trước đại dịch COVID-19, và hiện nay việc kinh doanh cuối cùng cũng bắt đầu khởi sắc. Chúng tôi đã nhận được đơn đặt hàng từ UAE từng chút một kể từ đầu tháng 4. Tôi đoán cuộc sống thường nhật ở đó đang dần ổn định trở lại."

Các công ty thương mại cũng đang chịu áp lực. Công ty Ichimonjiyayosaburo ở Kyoto đã xuất khẩu nông sản tươi sống cho các khách sạn và nhà hàng ở UAE trong khoảng 14 năm.

Trước đây, công ty này vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không 2 hoặc 3 lần một tuần trên các chuyến bay chở khách trực tiếp từ Sân bay Quốc tế Kansai ở Osaka đến Sân bay Quốc tế Dubai.

Sau các cuộc tấn công vào sân bay Dubai, công ty đã chuyển sang xuất khẩu thông qua Sân bay Jebel Ali, một cơ sở chỉ dành cho vận chuyển hàng hóa cách Sân bay Quốc tế Dubai hơn 60 km. Tần suất vận chuyển giảm xuống còn 1 lần một tuần.

Trong khi đó, hãng sản xuất thiết bị vệ sinh, nhà tắm cao cấp Toto của Nhật Bản đã thông báo ngừng nhận đơn đặt hàng từ 13/4 cho các sản phẩm nhà tắm lắp ghép sẵn do thiếu hụt dung môi hữu cơ, hệ quả của việc đóng cửa eo biển Hormuz.

Các dung môi hữu cơ được thêm vào chất kết dính dùng để dán màng phim lên tường và sàn nhà, cũng như trong các chất phủ cho bồn tắm làm bằng đá cẩm thạch nhân tạo.

Toto là nhà sản xuất hàng đầu về phòng tắm lắp ghép. Người phát ngôn của hãng cho biết: “Chúng tôi chưa có triển vọng rõ ràng về việc đảm bảo nguồn nguyên liệu thô, và chúng tôi sẽ đánh giá các lựa chọn của mình trong thời gian tới”./.

