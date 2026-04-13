Bộ Chính trị công bố cacs quyết định nhân sự tham gia Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương và các Đảng ủy trực thuộc, kiện toàn bộ máy lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030.

Chiều 13/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì Hội nghị công bố các Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Chính trị chỉ định nhân sự tham gia Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 28 đồng chí; Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương gồm: 9 đồng chí.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tái cử giữ chức Bí thư Quân ủy Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, tái cử giữ chức Phó Bí thư Quân ủy Trung ương.

Bộ Chính trị chỉ định nhân sự tham gia Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 29 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương gồm 11 đồng chí.

Đại tướng Lương Tam Quang tái cử giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương; Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương.

Bộ Chính trị chỉ định nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 45 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 22 đồng chí.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tái cử giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Long Hải, tái cử giữ chức Phó Bí thư Thường trực; 3 đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Vân, Đỗ Việt Hà, Nguyễn Quang Trường, tái cử giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương.

Bộ Chính trị chỉ định nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 39 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 14 đồng chí.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài tái cử giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương. Đồng chí Nguyễn Phi Long, tái cử giữ chức Phó Bí thư Thường trực.

Các đồng chí Nguyễn Thái Học, Ngô Văn Cương, giữ chức Phó Bí thư chuyên trách. Phát biểu giao nhiệm vụ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, các đảng ủy được trao quyết định hôm nay đều giữ vai trò rất quan trọng.

Mỗi lĩnh vực đều rất lớn, mỗi nhiệm vụ đều rất nặng, do vậy, ngay từ đầu nhiệm kỳ phải nhận thức thật đầy đủ điều đó để luôn tự soi, tự nhắc, tự giữ mình, tự nâng cao trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, trước đất nước./.