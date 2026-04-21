Nhật Bản: Sân bay Haneda ở thủ đô Tokyo gặp sự cố kiểm soát không lưu

Sáng 21/4, sân bay Haneda ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản, đã gặp phải sự cố kỹ thuật trong hệ thống kiểm soát không lưu, khiến nhiều chuyến bay bị trì hoãn.



Theo Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông vận tải và Du lịch Nhật Bản, vụ việc xảy ra vào khoảng 7h15 sáng 21/4 (giờ địa phương, tức 5h15 cùng ngày theo giờ Việt Nam).

Sự cố dường như đã làm gián đoạn việc truyền tải kế hoạch bay từ sân bay Haneda đến các sân bay khác trong nước. Hệ thống đã được khôi phục sau khoảng 15 phút.



Haneda là một trong hai sân bay chính ở Tokyo, chủ yếu phục vụ các chuyến bay nội địa đến và đi từ thủ đô. Sân bay chính thức phục vụ các chuyến bay đường dài từ tháng 3/2014, cung cấp dịch vụ bay thẳng tới 25 thành phố thuộc 17 quốc gia./.

