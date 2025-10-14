Nhật Bản: Máy bay thương mại phải quay trở lại sân bay sau 1 giờ cất cánh

Ngày 13/10, một máy bay của hãng hàng không All Nippon Airways (ANA), Nhật Bản, đã phải quay trở lại sân bay Haneda ở thủ đô Tokyo khoảng 1 giờ sau khi cất cánh do có thể đã va vào đèn đường băng.



Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản cho biết đèn đường băng đã bị hỏng trong quá trình máy bay Boeing 737 cất cánh, cho thấy bánh xe càng đáp của máy bay có thể đã va vào đèn đường băng.

Chuyến bay số hiệu 639, khởi hành từ thành phố Haneda đến thành phố Iwakuni, thuộc tỉnh Yamaguchi, miền Tây Nhật Bản, vào khoảng 20h55 ngày 13/10 (giờ địa phương, tức 18h55 theo giờ Việt Nam) và quay trở lại sân bay vào khoảng 22h cùng ngày. Kiểm tra phát hiện lốp máy bay bị hư hại.



Máy bay đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Haneda. ANA cho biết không ai trong số 174 hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay bị thương./.

