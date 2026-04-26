Quảng Châu hướng tới mục tiêu trở thành “thủ phủ AI ứng dụng” của Trung Quốc

Năm 2026, thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) đặt mục tiêu xây dựng trở thành “trung tâm của các mô hình tích hợp” và “Quảng Châu của các kịch bản ứng dụng,” lấy chính sách làm kim chỉ nam, ngành công nghiệp làm nền tảng và các kịch bản làm động lực để thúc đẩy sự hội nhập sâu rộng của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) vào nền kinh tế thực, đẩy nhanh việc xây dựng hệ sinh thái công nghiệp thông minh quy mô nghìn tỷ nhân dân tệ và trở thành cơ sở cốt lõi cho đổi mới ứng dụng AI tại Trung Quốc.

Mới đây, thành phố Quảng Châu đã ban hành “Kế hoạch thực hiện thúc đẩy phát triển chất lượng cao ngành công nghiệp AI,” vạch ra lộ trình phát triển ba bước, bao gồm trở thành thành phố chuẩn mực cạnh tranh quốc gia về ứng dụng AI vào năm 2027, hình thành hệ sinh thái công nghiệp cấp nghìn tỷ nhân dân tệ vào năm 2030 và hoàn toàn bước vào giai đoạn mới của nền kinh tế và xã hội thông minh vào năm 2035.

Kế hoạch đề xuất một kế hoạch phát triển “Mười Trăm Nghìn Vạn,” cụ thể là xây dựng 10 nền tảng công nghệ chung cho các ứng dụng công nghiệp, nuôi dưỡng 100 mô hình phân khúc ngành dọc quy mô lớn, tạo ra 1.000 mô hình ứng dụng thực tiễn và thu hút, bồi dưỡng 10.000 doanh nghiệp “AI+.”

Để giải quyết tình trạng thiếu vốn trong phát triển công nghiệp, thành phố Quảng Châu mới đây đã công bố thành lập quỹ đầu tư công nghiệp AI trị giá 20 tỷ nhân dân tệ (khoảng 3 tỷ USD).

Áp dụng cấu trúc “quỹ của các quỹ + quỹ đầu tư trực tiếp,” quỹ sẽ tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm như thuật toán cốt lõi, chip AI và thiết bị đầu cuối thông minh. Quỹ sẽ hoạt động trên cơ sở định hướng thị trường, thiết lập “cơ chế cạnh tranh” để điều chỉnh phân bổ vốn một cách linh hoạt.

Quỹ cũng sẽ cung cấp cho các công ty được đầu tư các dịch vụ trọn gói bao gồm chuyển giao công nghệ, kết nối kịch bản ứng dụng và hỗ trợ nhân tài, xây dựng mô hình kép “vốn + hệ sinh thái.”

Hiện tại, thành phố có hơn 2.100 doanh nghiệp liên quan đến AI, tổng số mô hình quy mô lớn được đăng ký với Văn phòng Thông tin mạng quốc gia Trung Quốc đã đạt 73, đứng thứ ba cả nước, hình thành một cụm đổi mới bao phủ toàn bộ chuỗi ngành.

Trong lĩnh vực chế tạo, các doanh nghiệp tại Quảng Châu đang chứng kiến sự bùng nổ của “AI trong nhà máy.”

Công ty Shiyuan Technology đã nâng cao hiệu quả kiểm tra lên 200% thông qua các công cụ lập trình thông minh, đạt được khả năng kiểm tra nhanh 3.000 linh kiện trong 10 giây; Rootcloud đã tạo ra một ứng dụng mô hình đa phương thức quy mô lớn cho Xưởng đóng tàu Shekou Youlian, giúp nâng cao hiệu quả bảo trì thiết bị lên 60%; tại “nhà máy kiểu mẫu” sản xuất xe năng lượng mới đầu tiên trên thế giới của GAC Aion, hơn 600 robot cùng nhau làm việc, cứ sau 53 giây cho ra đời một chiếc xe mới.

Đến nay, Quảng Châu đã có 3 nhà máy kiểu mẫu toàn cầu, 8 nhà máy thông minh xuất sắc và 481 doanh nghiệp “tiểu khổng lồ” chuyên ngành và sáng tạo cấp quốc gia, đưa trình độ trí tuệ sản xuất của thành phố vững chắc ở vị trí hàng đầu cả nước.

Các mô hình công nghiệp theo chiều dọc quy mô lớn đã trở thành động lực cốt lõi cho quá trình nâng cấp công nghiệp của Quảng Châu.

Trong số những trường hợp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI Agent) đầu tiên được triển khai tại quận Hải Châu, công ty Dengjia Technology đã đạt được giải pháp khép kín cho việc phát hiện và sửa chữa lỗi thiết bị cao cấp thông qua sự kết hợp giữa “mô hình trực quan + đồ thị tri thức”; công ty Huiyu Health đã xây dựng mạng lưới đa tác nhân “tư vấn + can thiệp + theo dõi” để cung cấp cho bệnh nhân các dịch vụ y tế toàn diện.

Những tác nhân thông minh này không còn giới hạn ở “tương tác đối thoại” mà còn có khả năng “giải quyết vấn đề trực tiếp,” và được sử dụng rộng rãi trong hơn 20 lĩnh vực như chính phủ điện tử, tài chính và chăm sóc sức khỏe.

Cùng với đó, Quảng Châu đang tận dụng nguồn lực dồi dào của mình để thúc đẩy ứng dụng công nghệ AI từ phòng thí nghiệm vào nhiều ngành công nghiệp khác nhau.

Khu huấn luyện AI Quảng Đông đặt tại Quảng Châu mô phỏng các tình huống thực tế như bán lẻ siêu thị và thao tác công nghiệp ở tỷ lệ 1:1. Một robot làm bỏng ngô tại đây có thể xử lý toàn bộ quy trình từ chuẩn bị nguyên liệu đến giao hàng và sẽ sớm được triển khai trên thị trường.

Các giải pháp giao thông thông minh của Jiatu Technology cung cấp dịch vụ thông minh cho toàn bộ vòng đời của hệ thống tàu điện ngầm tại 47 thành phố trên toàn thế giới...

Trong lĩnh vực thương mại điện tử xuyên biên giới, TecDo Technology tận dụng mô hình dữ liệu lớn đa phương thức để cung cấp các giải pháp tiếp thị thông minh cho các sản phẩm của Quảng Châu vươn ra toàn cầu.

Bằng cách phân tích dữ liệu Google Trends và đánh giá của đối thủ cạnh tranh, công ty giúp các doanh nghiệp nhắm mục tiêu chính xác vào thị trường và tạo ra các nội dung quảng cáo được cá nhân hóa, giúp các sản phẩm như địu em bé, kem chống nắng và các sản phẩm khác sản xuất tại Quảng Châu thâm nhập vào thị trường cao cấp ở châu Âu và châu Mỹ.

Hiện nay, Quảng Châu liên tục công bố nhiều đợt danh mục mở về các kịch bản ứng dụng công nghiệp AI+, khuyến khích các doanh nghiệp hàng đầu và doanh nghiệp nhà nước tiên phong trong việc mở ra các kịch bản và thúc đẩy chuỗi cung ứng thượng nguồn và hạ nguồn hướng tới việc ứng dụng AI.

Cùng với sự phát triển không ngừng của công nghệ AI, Quảng Châu đang đẩy nhanh việc xây dựng một hệ sinh thái thúc đẩy sự phát triển đồng bộ của “công nghệ-kịch bản-các yếu tố.”

Khu thí điểm kinh tế số và AI Bà Châu (Pazhou) tập hợp các thực thể đổi mới hàng đầu trong và ngoài nước để xây dựng các mô hình quy mô lớn, trong khi vườn ươm “Pazhou Model Cube” cung cấp dịch vụ ươm tạo trọn gói cho các nhóm nhỏ và siêu nhỏ.

Khu thí điểm dịch vụ dữ liệu Nansha (Quảng Đông-Hồng Kông-Macao) thúc đẩy dòng chảy xuyên biên giới của các yếu tố dữ liệu, góp phần vào sự phát triển đồng bộ của ngành công nghiệp thông minh trong Khu vực Vịnh lớn Quảng Đông-Hong Kong-Macau.

Lãnh đạo Ủy ban Phát triển và Cải cách thành phố Quảng Châu cho biết, trong thời gian tới, thành phố này sẽ tập trung vào việc thúc đẩy triển khai và vận hành quỹ đầu tư AI, đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng điện toán và mở cửa dữ liệu công cộng, đồng thời liên tục công bố các kịch bản ứng dụng trong các lĩnh vực như y tế, giao thông vận tải và sản xuất.

Dự kiến đến năm 2030, tỷ lệ thâm nhập của các thiết bị đầu cuối thông minh thế hệ mới tại Quảng Châu sẽ vượt hơn 90%, quy mô của ngành công nghiệp AI cốt lõi cùng các ứng dụng liên quan sẽ vượt hơn 1.000 tỷ nhân dân tệ, biến Quảng Châu thành một “trung tâm kiểu mẫu theo chiều dọc” có tầm ảnh hưởng toàn cầu và cung cấp “kinh nghiệm Quảng Châu” cho sự phát triển chất lượng cao của ngành công nghiệp AI quốc gia./.

