Nhật Bản: Mô hình liên thông chặt chẽ giữa 2 sân bay quốc tế Haneda và Narita

Tokyo là một trong số ít thành phố trên thế giới gần hai sân bay quốc tế lớn hoạt động song song và liên thông chặt chẽ: Haneda (HND) và Narita (NRT).

Mô hình này được xem là hình mẫu về tính hiệu quả, tính đồng bộ và khả năng quản lý lưu lượng hành khách quốc tế-nội địa trong hệ thống giao thông hàng không của Nhật Bản.

Sân bay Haneda thuộc địa phận thủ đô Tokyo, tập trung các chuyến bay nội địa và một số tuyến quốc tế. Trong khi đó, sân bay Narita thuộc về địa phận tỉnh Chiba, cách trung tâm Tokyo khoảng 80km, tập trung các tuyến quốc tế đường dài và là cửa ngõ chính đón khách từ châu Âu, Mỹ, Đông Nam Á.

Việc phân bổ chức năng rõ ràng giữa hai sân bay giúp quản lý lưu lượng hành khách quốc tế-nội địa trong hệ thống giao thông hàng không Nhật Bản.

Nhật Bản đã thiết lập 3 tuyến chính để hỗ trợ việc di chuyển liên thông giữa hai sân bay gồm xe buýt Limousine Bus, tàu tuyến Keisei-Keikyu và tàu JR Narita Express kết hợp Keikyu Line.

Trong số đó, Limousine Bus được xem là giải pháp thuận tiện nhất. Thời gian di chuyển trung bình khoảng từ 60-90 phút, tùy tình hình giao thông, với giá vé khoảng 3.600 yen (gần 24 USD) cho người lớn và 1.800 yen (gần 12 USD) cho trẻ em.

Các yếu tố then chốt khác làm nên thành công của mô hình này gồm tính tích hợp đa phương tiện vận tải, thông tin minh bạch và đa ngữ, quản lý đồng bộ giữa các sân bay, cơ sở hạ tầng hỗ trợ chuyển tuyến và trải nghiệm người dùng làm trọng tâm.

Cụ thể, dữ liệu hành khách và lịch trình chuyến bay được chia sẻ giữa Haneda và Narita, giúp kiểm soát lượng khách và điều phối xe trung chuyển. Công ty quản lý sân bay (Tokyo Airport Holdings & Narita International Airport Corporation) duy trì lịch trình đồng bộ để hỗ trợ hành khách chuyển tuyến. Hệ thống kiểm soát bay và mặt đất cũng được kết nối qua mạng dữ liệu quốc gia, giúp điều tiết luồng khách giữa hai sân bay.

Theo khảo sát của Japan Guide (2024), hơn 87% hành khách quốc tế đánh giá quá trình di chuyển giữa hai sân bay là “thuận tiện và dễ hiểu” trong khi chỉ có 6% phản ánh gặp khó khăn do thời gian kết nối giữa các chuyến bay quá gấp, cho thấy hệ thống liên thông giữa Haneda và Narita đã được tổ chức hiệu quả, rõ ràng và phù hợp với nhu cầu của đa số du khách.

Kinh nghiệm của Nhật Bản cho thấy sự phối hợp giữa hai sân bay Haneda và Narita là một mô hình hiệu quả trong quản lý chuỗi vận chuyển hành khách đa tầng (multimodal transit system).

Với cơ sở hạ tầng hiện đại, tính minh bạch trong thông tin và dịch vụ lấy hành khách làm trung tâm, Nhật Bản đã chứng minh rằng việc vận hành song song hai sân bay quốc tế trong cùng một khu vực không chỉ khả thi mà còn mang lại hiệu suất cao, an toàn và tiện lợi.

Kinh nghiệm này được xem là hữu ích đối với các quốc gia đang phát triển hệ thống hàng không kép, trong đó liên thông giữa các sân bay lớn cần được xem như một phần tích hợp của chiến lược phát triển hạ tầng giao thông quốc gia./.

