Xung đột tại Trung Đông: Israel và Liban tiếp tục đàm phán tại Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông-Bắc Phi, ngày 20/4, một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ (yêu cầu giấu tên) xác nhận Washington sẽ tổ chức cuộc đàm phán trực tiếp lần thứ 2 giữa Đại sứ Israel tại Washington Yechiel Leiter và Đại sứ Liban tại Mỹ Nada Hamadeh Moawad vào ngày 23/4 nhằm thúc đẩy thỏa thuận giữa hai bên.

Cuộc họp dự kiến diễn ra tại trụ sở Bộ Ngoại giao ở Washington dưới sự trung gian của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, với sự tham gia của các cán bộ ngoại giao từ phía Israel, Liban và Mỹ.

Nguồn tin quan chức trên cũng nhấn mạnh Washington sẽ “tiếp tục tạo điều kiện cho các cuộc thảo luận trực tiếp, thiện chí giữa hai chính phủ.”

Trước đó, Tổng thống Joseph Aoun tuyên bố các cuộc đàm phán dự kiến với Israel nhằm hướng tới chấm dứt tình trạng thù địch và sự hiện diện quân sự tại miền Nam Liban.

Tổng thống Aoun cho biết các cuộc đàm phán giữa Liban và Israel sẽ “tách biệt với mọi tiến trình đàm phán khác,” hàm ý không liên quan đến các hoạt động ngoại giao giữa Mỹ và Iran. Lực lượng Hezbollah được cho là sẽ không tham gia các cuộc đàm phán nói trên.

Lệnh ngừng bắn kéo dài 10 ngày giữa Israel và Liban có hiệu lực từ nửa đêm 17/4 (giờ địa phương) sau nhiều tuần giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah. Tuy nhiên, thỏa thuận này vẫn mong manh khi tình hình thực địa tiếp tục ghi nhận các diễn biến bất ổn.

Theo hãng thông tấn quốc gia Liban, ngày 20/4, một thiết bị bay không người lái được cho là thù địch đã tấn công khu vực gần sông Litani, tại làng Qaqaiyet El Jisr ở miền Nam Liban, bất chấp lệnh ngừng bắn đang có hiệu lực.

Hãng cũng đưa tin lực lượng Israel đã kích hoạt một vụ nổ lớn tại khu vực giữa Qsair và Qantara, sau đó là một vụ nổ khác tại thị trấn Taybeh. Hiện chưa có thông tin về thương vong hay mức độ thiệt hại.

Kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, lực lượng chức năng và đội cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm và đưa thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát tại các khu vực hứng chịu các đợt không kích dữ dội trước đó./.

