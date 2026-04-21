Xung đột tại Trung Đông: Iran chưa xác nhận tham gia vòng đàm phán mới với Mỹ

Iran hiện vẫn chưa xác nhận sẽ tham gia vòng đàm phán mới với Mỹ tại Pakistan trong bối cảnh lệnh ngừng bắn tạm thời sắp kết thúc và giới chức Mỹ bày tỏ quan ngại về cách tiếp cận đàm phán của Tổng thống Donald Trump có thể làm phức tạp thêm tình hình.

Phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn báo Ynets của Israel viết rằng việc Tổng thống Trump thường xuyên đưa ra những tuyên bố, phỏng vấn hay đăng tải thông điệp về đàm phán trên truyền thông đang làm khó cho tiến trình thương lượng vốn đòi hỏi tính bảo mật cao và Tehran chưa đủ lòng tin sâu sắc với Washington. Một số quan chức Mỹ được dẫn lời nói rằng các lãnh đạo Iran không muốn bị người dân trong nước coi là yếu thế trên bàn đàm phán với Mỹ.

Tehran không hài lòng khi các phát biểu từ Nhà Trắng khiến dư luận tại nước này cho rằng lãnh đạo của họ đang phải chấp nhận những điều kiện bất lợi mà vốn dĩ chưa được hai bên thống nhất hoặc khó được chấp nhận về mặt chính trị nội bộ.

Dù công tác chuẩn bị cho đàm phán tại thủ đô Islamabad của Pakistan vẫn được tiến hành nhưng cả thời điểm và khả năng diễn ra đàm phán vẫn chưa rõ ràng.

Trước đó, một quan chức Iran cho biết nước này "đang cân nhắc" tham gia đàm phán. Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf lại khẳng định Iran sẽ không đàm phán “dưới sức ép và đe dọa,” đồng thời cáo buộc Mỹ đang biến tiến trình ngoại giao thành công cụ cưỡng ép.

Các tín hiệu từ phía Mỹ cũng thiếu nhất quán. Truyền thông nước này đưa tin Phó Tổng thống JD Vance có thể tới Pakistan tham gia đàm phán cùng các đặc phái viên, trong khi trước đó Tổng thống Trump tuyên bố phái đoàn đã lên đường.

Tổng thống Trump tin vào khả năng hai nước sẽ đạt thỏa thuận trong vài ngày, đồng thời cảnh báo sẽ không gia hạn ngừng bắn nếu thỏa thuận không đạt kết quả.

Hiện phía Mỹ đang có một số ý kiến quan ngại về tình trạng chia rẽ nội bộ tại Iran, nhất là giữa giới lãnh đạo chính trị và lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), yếu tố có ảnh hưởng quyết định về bất kỳ thỏa thuận nào với Mỹ.

Về các nội dung đàm phán, Mỹ được cho là đề xuất đóng băng chương trình làm giàu urani của Iran trong 20 năm, trong khi Iran chỉ chấp nhận thời hạn 5 năm.

Vòng đàm phán lần này diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Iran có thêm nhiều điểm gây tranh cãi mới. Một trong số đó là việc Mỹ phong tỏa hoạt động ra vào các cảng biển của Iran từ tuần trước, động thái bị Tehran coi là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và khiến nước này quyết định phong tỏa lại eo biển Hormuz.

Hôm 20/4, lực lượng Mỹ vừa chặn giữ một tàu container treo cờ Iran tại vịnh Oman, đánh dấu lần đầu tiên Washington sử dụng biện pháp cưỡng chế trong khuôn khổ phong tỏa.

Những diễn biến này, cộng với việc thỏa thuận ngừng bắn tạm thời sắp hết hạn, đang phủ bóng lên các nỗ lực ngoại giao cho dù Pakistan hiện rất nỗ lực để bắc cầu cho một giải pháp hòa bình.

Trước bối cảnh triển vọng đàm phán Mỹ-Iran còn mờ mịt, các quốc gia Vùng Vịnh đang phải khẩn trương xây dựng phương án ứng phó và tìm cách tác động tới lập trường của Mỹ, đặc biệt liên quan đến chương trình hạt nhân, tên lửa và vai trò của Iran trong khu vực.

Qatar và Oman thúc đẩy đối thoại trực tiếp với Iran để giảm thiểu căng thẳng, trong khi Saudi Arabia cân nhắc phương án tăng cường năng lực răn đe, bao gồm cả lĩnh vực hạt nhân. Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) và Bahrain có kế hoạch đẩy mạnh mua sắm vũ khí, tập trung vào các hệ thống phòng thủ tên lửa và thiết bị bay không người lái, đồng thời tìm kiếm các thỏa thuận an ninh với đối tác quốc tế./.

