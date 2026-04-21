Nga kêu gọi Iran duy trì lệnh ngừng bắn, tiếp tục đàm phán với Mỹ

Sau cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và người đồng cấp Iran Abbas Araghchi ngày 20/4, Moskva đã kêu gọi duy trì lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran, đồng thời hối thúc Tehran tiếp tục các nỗ lực ngoại giao.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết, "phía Nga một lần nữa nhấn mạnh sự cần thiết của việc bảo vệ thỏa thuận ngừng bắn, vốn phải được tuân thủ theo các thông số đã thống nhất ban đầu và được các nhà trung gian hòa giải Pakistan công bố," đồng thời nhấn mạnh "tầm quan trọng của việc duy trì các nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn chặn tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát và tránh lặp lại một cuộc đối đầu vũ trang."

Cơ quan ngoại giao Nga cũng chỉ trích việc Washington "phong tỏa hải quân bất hợp pháp đối với eo biển Hormuz và bắt giữ một tàu chở container của Iran."

Moskva cũng cho biết Iran đã cam kết đảm bảo việc lưu thông không bị cản trở đối với bất kỳ tàu thuyền và hàng hóa nào của Nga đi qua eo biển này./.

