Thế giới

Trung Đông

Nga kêu gọi Iran duy trì lệnh ngừng bắn, tiếp tục đàm phán với Mỹ

Tiến Trung-Minh Tuấn
Tòa nhà ở Dimona, Israel bị phá huỷ do trúng tên lửa từ Iran ngày 22/3. (Ảnh: THX/TTXVN)
Sau cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và người đồng cấp Iran Abbas Araghchi ngày 20/4, Moskva đã kêu gọi duy trì lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran, đồng thời hối thúc Tehran tiếp tục các nỗ lực ngoại giao.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết, "phía Nga một lần nữa nhấn mạnh sự cần thiết của việc bảo vệ thỏa thuận ngừng bắn, vốn phải được tuân thủ theo các thông số đã thống nhất ban đầu và được các nhà trung gian hòa giải Pakistan công bố," đồng thời nhấn mạnh "tầm quan trọng của việc duy trì các nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn chặn tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát và tránh lặp lại một cuộc đối đầu vũ trang."

Cơ quan ngoại giao Nga cũng chỉ trích việc Washington "phong tỏa hải quân bất hợp pháp đối với eo biển Hormuz và bắt giữ một tàu chở container của Iran."

Moskva cũng cho biết Iran đã cam kết đảm bảo việc lưu thông không bị cản trở đối với bất kỳ tàu thuyền và hàng hóa nào của Nga đi qua eo biển này./.

(TTXVN/Vietnam+)
#eo biển Hormuz #lệnh ngừng bắn Iran Nga
CHIẾN SỰ MỸ, ISRAEL VỚI IRAN

Khói bốc lên sau một vụ không kích tại Damascus, Syria. (Nguồn: THX/TTXVN)

Syria chặn âm mưu phóng tên lửa của Hezbollah

Bộ Nội vụ Syria cho hay lực lượng chức năng đã “đập tan âm mưu phá hoại do một nhóm có liên hệ với lực lượng Hezbollah tổ chức,” với ý đồ phóng tên lửa qua biên giới nhằm gây bất ổn.

Các em học sinh đến trường tại thị trấn Mevaseret Zion của Israel. (Ảnh: The Jerusalem Post)

Israel mở lại toàn bộ trường học trên cả nước

Bộ Giáo dục Israel cho biết đã chuẩn bị từ trước cho việc mở cửa trở lại toàn diện, đồng thời sẽ cung cấp đầy đủ nguồn lực nhằm bảo đảm các hoạt động học tập được nối lại ngay lập tức.

Tàu chở dầu hướng về eo biển Hormuz. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Iran tuyên bố "mở cửa hoàn toàn" eo biển Hormuz

Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi thông báo trên mạng xã hội hôm 17/4 cho hay "mở cửa hoàn toàn" eo biển Hormuz cho tất cả các tàu thương mại trong thời gian còn lại của lệnh ngừng bắn.