Giá vàng giảm khi lệnh ngừng bắn Mỹ-Iran rạn nứt

Trong phiên giao dịch chiều 20/04, giá vàng thế giới giảm do đồng USD tăng và tình hình chính trị tại Trung Đông diễn biến phức tạp.

Giá vàng giao ngay giảm 0,7% xuống còn 4.794,21 USD/ounce vào lúc 12 giờ 37 phút (giờ Việt Nam), sau khi chạm mức thấp nhất kể từ ngày 13/4 vào đầu phiên giao dịch.

Giá vàng kỳ hạn giao tháng 6/2026 của Mỹ cũng giảm 1,3% xuống còn 4.813,70 USD/ounce.

Nguyên nhân là do thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran có dấu hiệu rạn nứt. Sau khi Mỹ bắt giữ một tàu chở hàng của Iran, phía Tehran tuyên bố sẽ trả đũa và từ chối tham gia vòng đàm phán thứ hai. Việc eo biển Hormuz bị đóng cửa trở lại đã đẩy giá dầu tăng mạnh, làm gia tăng lo ngại lạm phát sẽ quay trở lại.

Chuyên gia Ilya Spivak tại Tastylive, nhận định giá vàng giảm do lệnh ngừng bắn Mỹ-Iran dường như đang đổ vỡ. Ông cho biết, diễn biến này đã đưa thị trường trở lại với phản ứng quen thuộc khi xung đột leo thang: giá dầu tăng, kéo theo kỳ vọng lạm phát cao và khiến lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ cùng đồng USD đi lên.

Khi đồng USD mạnh lên, vàng trở nên đắt hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác. Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng thêm 0,6% cũng làm giảm sức hấp dẫn của vàng, do đây là tài sản không sinh lãi.

Tính từ cuối tháng 2/2026, giá vàng đã giảm khoảng 8% do lo ngại giá năng lượng tăng cao sẽ làm gia tăng áp lực lạm phát, buộc lãi suất toàn cầu phải duy trì ở mức cao trong thời gian dài.

Tại Ấn Độ, dù đang trong mùa lễ hội mua sắm quan trọng, nhu cầu trang sức vẫn rất thấp do mức giá quá cao đã ngăn cản người tiêu dùng.

Theo đà giảm của vàng, các kim loại quý khác cũng mất giá. Giá bạc giảm 1,3% xuống 79,75 USD, bạch kim giảm 0,8% xuống 2.086,90 USD/ounce và palladium giảm 0,4% xuống 1.553 USD/ounce.

Tại Việt Nam, lúc 14 giờ 25 phút chiều 20/4, công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 168,30-171,30 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

