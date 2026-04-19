Mỹ kêu gọi Thái Lan dỡ bỏ các rào cản đối với ôtô, thuốc men và nông sản

Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) đang kêu gọi Thái Lan nới lỏng các rào cản trong nhập khẩu ôtô, dược phẩm, thiết bị y tế và nông sản khi cả hai bên đang nỗ lực hoàn tất một thỏa thuận thương mại song phương.

Báo cáo mới nhất từ Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ cho biết, theo khuôn khổ được nêu trong tuyên bố chung do cả hai bên đưa ra vào tháng 10/2025, Thái Lan đã đưa ra một số cam kết rõ ràng về việc loại bỏ các rào cản phi thuế quan trong các lĩnh vực ôtô, dược phẩm và thiết bị y tế.

Một trong những rào cản kỹ thuật rõ ràng nhất được Mỹ xác định liên quan đến tiêu chuẩn ôtô. Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ cho biết, Thái Lan đang điều chỉnh các quy định về xe cộ của mình cho phù hợp với khuôn khổ của Ủy ban Kinh tế Liên hợp quốc về châu Âu (UNECE) năm 1958, nhưng không chấp nhận Tiêu chuẩn An toàn Xe cơ giới Liên bang Mỹ (FMVSS) và tiêu chuẩn khí thải của Mỹ là đủ để tuân thủ các quy định của Thái Lan.

Việc từ chối này thực chất tạo ra rào cản đối với xuất khẩu ôtô và phụ tùng ôtô của Mỹ sang Thái Lan. Xe được sản xuất và chứng nhận tại Mỹ theo Tiêu chuẩn An toàn Xe cơ giới Liên bang Mỹ không thể được bán trực tiếp tại thị trường Thái Lan mà không trải qua quá trình kiểm tra và chứng nhận bổ sung theo các yêu cầu dựa trên Ủy ban Kinh tế Liên hợp quốc về châu Âu, làm tăng cả chi phí và độ phức tạp cho các nhà xuất khẩu Mỹ.

Đối với ngành công nghiệp ô tô Mỹ, việc Thái Lan công nhận Tiêu chuẩn An toàn Xe cơ giới Liên bang Mỹ sẽ giúp xe sản xuất tại Mỹ dễ dàng thâm nhập thị trường hơn, đặc biệt là các loại xe bán tải cỡ lớn và xe thể thao đa dụng (SUV), những phân khúc mà các nhà sản xuất Mỹ đặc biệt mạnh.

Điều này cũng sẽ giúp các công nghệ mới hơn, bao gồm xe điện và các sản phẩm ô tô tiên tiến khác, tiếp cận nhanh hơn với thị trường Thái Lan và khu vực Đông Nam Á rộng lớn hơn.

Bên cạnh đó, dược phẩm và thiết bị y tế là một điểm gây tranh cãi lớn khác. Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ cho biết, Thái Lan đã cam kết theo khuôn khổ tháng 10/2025 sẽ chấp nhận các chứng nhận và giấy phép lưu hành trước đó của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đối với thiết bị y tế và dược phẩm là đủ điều kiện đáp ứng các yêu cầu của Thái Lan. Tuy nhiên, hiện nay, thuốc và thiết bị y tế sản xuất tại Mỹ vẫn phải trải qua các thủ tục phê duyệt tại Thái Lan, ngay cả khi chúng đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ Mỹ, một trong những cơ quan quản lý được công nhận rộng rãi nhất trên thế giới, phê duyệt.

Báo cáo của Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ cũng nêu bật những rào cản lâu dài ảnh hưởng đến xuất khẩu nông sản và thực phẩm của Mỹ. Báo cáo cho biết, cơ chế nhập khẩu của Thái Lan vẫn phức tạp và kéo dài, đặc biệt là liên quan đến tiêu chuẩn vệ sinh đối với các sản phẩm thịt.

Mặc dù trước đây Thái Lan đã cam kết dỡ bỏ lệnh cấm sau khi Codex thiết lập giới hạn dư lượng tối đa, nhưng nước này vẫn chưa đưa ra lập trường cụ thể. Do đó, thịt lợn của Mỹ vẫn bị loại trừ khỏi thị trường Thái Lan, dẫn đến việc Mỹ đình chỉ khoảng một phần sáu ưu đãi Hệ thống Ưu đãi Chung (GSP) của Thái Lan từ cuối năm 2020.

Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ cho biết, Cục Phát triển Chăn nuôi Thái Lan vẫn chưa công bố hoặc thông báo các yêu cầu và thủ tục nhập khẩu cần thiết để các nhà cung cấp riêng lẻ của Mỹ tiến hành quy trình phê duyệt từng cơ sở, khiến các yêu cầu tiếp cận thị trường bị đình trệ và hạn chế đáng kể cơ hội xuất khẩu cho các sản phẩm thịt chế biến mới./.

