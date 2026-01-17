Trung Quốc và Canada đạt thỏa thuận giảm thuế quan và dỡ bỏ rào cản thương mại

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 16/1, Canada đã đạt được thỏa thuận với Trung Quốc về hạn ngạch nhập khẩu xe điện Trung Quốc để đổi lấy việc giảm thuế đối với các sản phẩm, hàng hoá của Canada xuất khẩu sang Trung Quốc.

Đây là thỏa thuận thương mại đầu tiên của Thủ tướng Mark Carney với một quốc gia khác kể từ khi nhậm chức năm ngoái. Ông Carney mô tả đây là một thỏa thuận "sơ bộ nhưng mang tính bước ngoặt" nhằm loại bỏ các rào cản thương mại và giảm thuế quan, một phần của quan hệ đối tác chiến lược rộng lớn hơn với Trung Quốc.

Theo ông Carney, Canada kỳ vọng Trung Quốc sẽ giảm thuế quan với hạt cải dầu xuống 15% vào tháng 3 và gọi đó là "tiến bộ to lớn." Bột hạt cải dầu, tôm hùm, cua và đậu Hà Lan của Canada sẽ không còn phải chịu thuế chống phân biệt đối xử của Trung Quốc từ tháng 3 đến ít nhất là cuối năm nay. Đổi lại, Canada sẽ cho phép tối đa 49.000 xe điện Trung Quốc vào thị trường Canada mỗi năm, với mức thuế 6,1%.

Thỏa thuận này, được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Thủ tướng Carney gặp Chủ tịch Tập Cận Bình trong chuyến công du Trung Quốc của mình, chấm dứt cuộc tranh chấp thương mại kéo dài nhiều năm bắt đầu từ khi Canada áp thuế quan đối với xe điện nhập khẩu để bảo vệ ngành công nghiệp ôtô trong nước. Thỏa thuận này cũng diễn ra trong bối cảnh Chính phủ Canada đang tìm cách tăng gấp đôi xuất khẩu sang các nước vào năm 2030./.

Bước ngoặt quan trọng trong mối quan hệ Trung Quốc-Canada Chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Canada Mark Carney đánh dấu nỗ lực hàn gắn và tái định hình quan hệ Trung Quốc-Canada, với trọng tâm là hợp tác kinh tế, thương mại và đối thoại chiến lược.