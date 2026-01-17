Nga: Lạm phát tăng trở lại trong thời gian đầu năm 2026

Theo Cơ quan thống kê Liên bang Nga Rosstat, lạm phát chung cho năm 2025 ở mức 5,59%, giảm từ 9,52% năm 2024, 7,42% năm 2023, 11,94% năm 2022.

Tuy nhiên, trong thời gian đầu năm 2026 (từ ngày 1 đến ngày 12/1) mức tăng giá là 0,62%, và trong cả tháng 1, mức tăng ước là 1,23, tương đương với 6,26%/năm, bao gồm cả tác động từ việc thuế giá trị gia tăng (VAT) tăng từ 20% lên 22% kể từ ngày 1/1/2026.

Ngày 19/12, Ngân hàng Trung ương Nga quyết định giảm lãi suất chủ chốt 50 điểm cơ bản xuống còn 16% nhằm đưa lạm phát trở lại mục tiêu. Điều này có nghĩa là một giai đoạn dài chính sách tiền tệ thắt chặt.

Ngân hàng Trung ương Nga dự báo lạm phát năm 2026 được giữ nguyên ở mức 4-5%. Bộ Phát triển Kinh tế dự kiến lạm phát năm 2026 (dự báo tháng 9) là 4%.

Nhìn lại năm 2025, tốc độ tăng giá thấp hơn dự báo chính thức. Dự báo lạm phát tháng 10/2025 của Ngân hàng Trung ương Nga là 6,5-7%, trong khi dự báo tháng 9 của Bộ Phát triển Kinh tế là 6,8%.

Theo số liệu của Rosstat, giá thực phẩm tăng 0,43% trong tháng 12/2025 và tăng tổng cộng 5,24% trong năm 2025 (sau mức tăng 11,05% trong năm 2024).

Giá trái cây và rau quả tăng 1,56% trong tháng 12/2025 và tăng tổng cộng 8,80% trong năm 2025 (sau mức tăng 22,09% trong năm 2024).

Giá cá đông lạnh tăng đáng kể trong năm 2025, với mức tăng 16,98%, đồ uống có cồn tăng 11,12%, và bánh mì cùng các sản phẩm bánh nướng cũng tăng 11,12%.

Giá các mặt hàng phi thực phẩm tăng 0,34% trong tháng 12/2025 và tăng 2,99% trong năm 2025 (so với mức tăng 6,12% năm 2024). Giá xăng tăng đáng kể trong năm 2025 với 10,78%, thuốc tăng 9,88% và các sản phẩm thuốc lá tăng 7,08%. Giá các sản phẩm truyền hình và radio cũng giảm trong năm 2025, giảm 8,53%, và hàng điện gia dụng giảm 4,96%.

Giá dịch vụ tăng trung bình 0,15% trong tháng 12 và tăng 9,30% trong năm 2025 (11,52% năm 2024).

Chỉ số giá tiêu dùng cốt lõi, không bao gồm sự thay đổi giá cả của từng mặt hàng chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố hành chính và mùa vụ, đạt 100,37% vào tháng 12/2025 và 105,44% vào năm 2025 (108,93% vào năm 2024)./.

Tổng thống Vladimir Putin: Kinh tế Nga tăng trưởng 1% trong năm 2025 Theo ông Putin, việc giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế là một bước đi có chủ đích để duy trì chất lượng của nền kinh tế và các chỉ số kinh tế vĩ mô, trong đó có mục tiêu kiểm soát lạm phát.