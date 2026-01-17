Giá vàng ngày 17/1: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Kinh tế

Cập nhật bảng giá vàng hôm nay (17/1) tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji.

Vàng trang sức bày bán tại một cửa hàng kinh doanh vàng. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)
Vàng trang sức bày bán tại một cửa hàng kinh doanh vàng. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Giá vàng tiếp tục nới rộng đà giảm tại châu Á trong phiên 16/1 sau khi dữ liệu kinh tế Mỹ mạnh hơn dự đoán đã làm giảm kỳ vọng về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm cắt giảm lãi suất. Đồng thời, căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt cũng khiến nhu cầu đối với tài sản trú ẩn an toàn này suy yếu.

Ông Kyle Rodda, chuyên gia phân tích tại Capital.com, nhận định rằng đợt giảm giá này của vàng bắt đầu chủ yếu khi khả năng Mỹ can thiệp vào tình hình bất ổn xã hội tại Iran giảm xuống.

Bên cạnh đó, ông Rodda cũng cho rằng các dữ liệu kinh tế từ Mỹ đang cho thấy việc cắt giảm lãi suất chưa quá cấp bách. Vàng thường có xu hướng tăng giá trong môi trường lãi suất thấp.

Tại Việt Nam, sáng 17/1, giá vàng miếng tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC và Tập đoàn Doji niêm yết ở mức 160,8-162,8 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 17/1:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

1701-vang-sjc.png

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

1701-vang-phu-quy.png

Giá vàng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji:

1701-vang-doji.png
