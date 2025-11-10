Trung Quốc siết chặt thủ tục cấp phép xuất khẩu hóa chất sang Mỹ, Mexico, Canada

Ngày 10/11, Trung Quốc đã bổ sung Mỹ, Mexico và Canada vào danh sách các quốc gia yêu cầu phải có giấy phép xuất khẩu đặc biệt đối với các tiền chất cụ thể.

Thay đổi này liên quan đến việc điều chỉnh danh mục quản lý các tiền chất công nghiệp xuất khẩu sang các quốc gia hoặc vùng lãnh thổ cụ thể, trong đó chính thức bổ sung Mỹ, Mexico và Canada vào danh mục này.

Ngoài ra, còn có 13 loại tiền chất cụ thể được đưa vào danh mục quản lý, trong đó các quy định kiểm soát mới này đặc biệt hướng tới việc xuất khẩu các loại hóa chất này sang ba quốc gia Bắc Mỹ nói trên.

Theo quy định mới, các nhà xuất khẩu hiện phải xin giấy phép khi muốn xuất khẩu các hóa chất liên quan đến các mục này đến Mỹ, Mexico hoặc Canada.

Trước đó, ngày 7/11 vừa qua, Trung Quốc cũng thông báo tạm dừng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu áp dụng từ ngày 9/10, bao gồm việc mở rộng hạn chế đối với một số nguyên liệu đất hiếm và nguyên liệu pin lithium.

Các động thái này diễn ra sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump đồng ý giảm thuế quan và tạm dừng các biện pháp thương mại khác trong vòng 1 năm.

Kể từ ngày 9/11, Trung Quốc tạm dừng biện pháp siết chặt kiểm soát xuất khẩu các mặt hàng lưỡng dụng sang Mỹ, trong đó có gali, germani, antimon và vật liệu siêu cứng.

Trong một tuyên bố, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết quyết định trên có hiệu lực đến ngày 27/11/2026.

Đối với việc xuất khẩu than chì lưỡng dụng sang Mỹ, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành kiểm tra chặt chẽ hơn về người dùng cuối và mục đích sử dụng cuối của sản phẩm.

Trung Quốc công bố biện pháp siết chặt kiểm soát việc xuất khẩu các mặt hàng lưỡng dụng sang Mỹ vào tháng 12/2024.

Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định quyết định này là một phần trong nỗ lực bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia, cũng như thực hiện nghĩa vụ không phổ biến vũ khí hạt nhân và các nghĩa vụ quốc tế khác./.

Trung Quốc tạm dừng thu “phí cảng đặc biệt” với tàu Mỹ Ngày 10/11, Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc thông báo tạm dừng thu “phí cảng đặc biệt” trong vòng 1 năm đối với các tàu do doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân của Mỹ sở hữu hoặc vận hành.