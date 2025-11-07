Trung Quốc tạm ngừng một số biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm

Bộ Thương mại Trung Quốc vừa thông báo nước này sẽ tạm ngừng một số biện pháp kiểm soát xuất khẩu đã áp dụng từ ngày 9/10, bao gồm đất hiếm, vật liệu pin lithium và các vật liệu siêu cứng.

Bộ Thương mại cho biết các biện pháp tạm ngừng sẽ có hiệu lực ngay lập tức và sẽ kéo dài đến ngày 10/11/2026.

Thông báo này chính thức xác nhận thỏa thuận thương mại đạt được tại cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 10/2025.

Cùng ngày, Cơ quan hải quan Trung Quốc thông báo nước này sẽ khôi phục lại quyền xuất khẩu đậu tương sang Trung Quốc cho ba công ty Mỹ và dỡ bỏ lệnh tạm ngừng nhập khẩu gỗ từ Mỹ, có hiệu lực từ ngày 10/11.

Ba công ty được nêu gồm hợp tác xã nông dân CHS, nhà xuất khẩu ngũ cốc toàn cầu Louis Dreyfus Company Grains Merchandising và đơn vị vận hành cảng xuất khẩu ngũ cốc EGT.

Các lệnh tạm ngừng này từng được áp dụng từ tháng 3/2025 trong bối cảnh quan hệ thương mại giữa hai nước rơi vào giai đoạn căng thẳng./.

EU chưa thể xác nhận về việc Trung Quốc dỡ bỏ kiểm soát xuất khẩu đất hiếm, chip EC cho biết vẫn chưa thể xác nhận liệu Trung Quốc đã dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với đất hiếm và chip Nexperia cho các ngành công nghiệp châu Âu hay chưa.