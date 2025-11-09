Trung Quốc tạm dừng kiểm soát xuất khẩu các mặt hàng lưỡng dụng sang Mỹ

Kể từ ngày 9/11, Trung Quốc tạm dừng biện pháp siết chặt kiểm soát xuất khẩu các mặt hàng lưỡng dụng sang Mỹ, trong đó có gali, germani, antimon và vật liệu siêu cứng.

Trong một tuyên bố, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết quyết định trên có hiệu lực đến ngày 27/11/2026.

Đối với việc xuất khẩu than chì lưỡng dụng sang Mỹ, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành kiểm tra chặt chẽ hơn về người dùng cuối và mục đích sử dụng cuối của sản phẩm.

Trung Quốc công bố biện pháp siết chặt kiểm soát việc xuất khẩu các mặt hàng lưỡng dụng sang Mỹ vào tháng 12/2024.

Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định quyết định này là một phần trong nỗ lực bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia, cũng như thực hiện nghĩa vụ không phổ biến vũ khí hạt nhân và các nghĩa vụ quốc tế khác.

Ngày 7/11 vừa qua, Trung Quốc cũng thông báo tạm dừng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu áp dụng từ ngày 9/10, bao gồm việc mở rộng hạn chế đối với một số nguyên liệu đất hiếm và nguyên liệu pin lithium.

Các động thái này diễn ra sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump đồng ý giảm thuế quan và tạm dừng các biện pháp thương mại khác trong vòng 1 năm./.

Trung Quốc tạm ngừng một số biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết các biện pháp tạm ngừng xuất khẩu đất hiếm, vật liệu pin lithium và các vật liệu siêu cứng sẽ có hiệu lực ngay lập tức và sẽ kéo dài đến ngày 10/11/2026.