Hoạt động giao dịch tại Bảo Tín Minh Châu diễn ra bình thường

Sau khi tạm ngừng giao dịch vào chiều 25/3, các cửa hàng của Công ty Vàng bạc Đá quý Bảo Tín Minh Châu tại Hà Nội đã hoạt động trở lại vào trưa 26/3.

Theo ghi nhận của phóng viên, mọi hoạt động giao dịch tại đây diễn ra bình thường.

Trong thông cáo báo chí phát đi sáng 26/3, doanh nghiệp này cho biết một số cửa hàng của Bảo Tín Minh Châu đã tạm dừng giao dịch trong chiều ngày 25/3 để phối hợp với các cơ quan chức năng trong hoạt động xác minh, làm rõ một số thông tin.

“Chúng tôi cam kết nhất quán các sản phẩm, đáp ứng đầy đủ và nghiêm ngặt các tiêu chuẩn về tuổi vàng, khối lượng và chất lượng theo quy định. Các yếu tố này là cơ sở cốt lõi để xác định giá trị của sản phẩm trên thị trường. Vì vậy, trong bất kỳ trường hợp nào, khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm về giá trị tài sản đã và đang giao dịch tại Bảo Tín Minh Châu," thông cáo nêu rõ.

Luật sư Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch Công ty luật SBLAW nhận định: "Công ty Vàng bạc Đá quý Bảo Tín Minh Châu đã khẳng định tiếp tục mở cửa và phục vụ khách hàng giao dịch từ 12h ngày 26/3, đồng thời tiếp tục bảo đảm đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, đối tác và người lao động. Bảo Tín Minh Châu là doanh nghiệp lớn và có uy tín trên thị trường Hà Nội. Người mua vàng tại doanh nghiệp này không nên hoang mang và nên chờ đợi những thông tin chính thức từ phía doanh nghiệp."

Theo Luật sư Nguyễn Thanh Hà, có một thực trạng người dân mua vàng được cấp giấy hẹn và đến lấy vàng sau một thời gian. Điều này có thể bắt nguồn từ nhiều lý do như nguồn cung, quá trình sản xuất của doanh nghiệp, nhu cầu của thị trường… Đây là điều bình thường trong hoạt động kinh doanh vàng. Trên phương diện pháp luật thì điều này không bị cấm. Rủi ro có thể đến với người mua vàng là không nhận được vàng sau khi cầm giấy hẹn.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Thanh Hà cũng chia sẻ, quan sát thị trường chưa thấy người dân nào phản ánh không nhận được vàng theo giấy hẹn. Trong trường hợp nếu doanh nghiệp kinh doanh vàng gặp vấn đề về pháp lý, có thể sẽ bị chậm quá trình cung cấp vàng cho người dân. Vàng là tài sản hàng hóa đặc biệt. Nhà nước quản lý hoạt động này rất chặt chẽ.

Trưa 26/3, các cửa hàng của Bảo Tín Minh Châu bắt đầu giao dịch trở lại. Lúc 13h15 phút chiều 26/3, giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 169,5-172,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 2,5 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua.

Ghi nhận của phóng viên tại các cửa hàng của Bảo Tín Minh Châu trên phố Trần Nhân Tông vào trưa 26/3, khách hàng vẫn đến giao dịch bình thường. Nhân viên bán hàng tại đây cho biết, cửa hàng hiện có đủ nguồn cung nên người dân đến mua vàng không phải nhận giấy hẹn.

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Mai ở phố Minh Khai, Hà Nội cho biết, qua thông tin bà nắm được việc chiều 25/3 một số cửa hàng của Bảo Tín Minh Châu tạm ngừng giao dịch. Ban đầu bà Mai rất lo lắng bởi bà đang giữ một giấy hẹn nhận vàng vào tuần sau.

Cho đến sáng 26/3, sau khi Công ty Bảo Tín Minh Châu lên tiếng về vụ việc bà Mai mới hoàn toàn yên tâm. Sáng nay, Công ty này cũng đã cam kết đảm bảo quyền lợi cho khách hàng nên bà Mai đã quyết định đến mua tiếp 2 chỉ vàng.

Tương tự, anh Trần Minh Thành ở Hai Bà Trưng, Hà Nội cũng cho biết, anh mua 2 chỉ vàng tại cửa hàng của Bảo Tín Minh Châu và được hẹn hôm nay đến nhận vàng. Chiều qua sau khi nghe được thông tin Bảo Tín Minh Châu tạm ngừng giao dịch anh rất hoang mang.

Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu kỹ và được biết công ty cam kết bảo vệ quyền lợi cho khách hàng, anh Thành không còn lo lắng. Đầu giờ chiều 26/3, sau khi cửa hàng Bảo Tín Minh Châu trên phố Trần Nhân Tông giao dịch trở lại, anh Thành đã nhận đủ số vàng như giao hẹn./.

