Giá dầu có thể tới 200 USD một thùng nếu xung đột Trung Đông kéo dài

Tập đoàn tài chính Macquarie Group Ltd. nhận định giá dầu có thể đạt mức kỷ lục 200 USD/thùng nếu xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran kéo dài đến tháng 6/2026 và eo biển Hormuz tiếp tục bị phong tỏa.

Trong một báo cáo vừa công bố, các chuyên gia phân tích thuộc tập đoàn tài chính Macquarie Group Ltd. cho rằng một cuộc xung đột kéo dài hết quý 2 năm nay sẽ đẩy giá dầu lên mức cao lịch sử. Theo các chuyên gia, xác suất xảy ra của kịch bản này là 40%.

Trong khi đó, một kịch bản khác dự báo cuộc xung đột có thể kết thúc vào cuối tháng này và xác suất xảy ra là 60%.

Trong tháng 3, giá dầu thô Brent đang trên đà hướng đến tháng tăng kỷ lục, khi cuộc xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran gây chấn động khu vực Trung Đông.

Cuộc xung đột đã dẫn đến việc Tehran kiểm soát và đóng cửa gần như hoàn toàn eo biển Hormuz, gây hạn chế nghiêm trọng dòng chảy năng lượng thiết yếu đối với nền kinh tế toàn cầu.

Theo báo cáo của Macquarie, nếu eo biển Hormuz tiếp tục đóng cửa trong một thời gian dài, giá dầu sẽ cần phải tăng đủ cao để triệt tiêu một lượng nhu cầu dầu mỏ toàn cầu lớn chưa từng có.

Các chuyên gia nhấn mạnh thời điểm mở cửa trở lại eo biển và những thiệt hại vật chất đối với hạ tầng năng lượng là những yếu tố then chốt quyết định tác động dài hạn đối với các loại hàng hóa.

Phiên 27/3, giá dầu Brent duy trì ở mức gần 108 USD/thùng, sau khi chạm mức đỉnh 119,50 USD/thùng vào đầu tháng này. Dữ liệu tổng hợp từ hãng tin Bloomberg cho thấy mức đỉnh danh nghĩa của loại dầu này là 147,50 USD/thùng, được thiết lập vào năm 2008.

Ngày 26/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lùi thời hạn thực hiện hoạt động quân sự nhằm vào các địa điểm năng lượng của Iran thêm 10 ngày. Đây là lần tạm dừng thứ hai đối với lời cảnh báo này, kéo dài lộ trình các hoạt động quân sự tiềm tàng đến ngày 6/4. Tổng thống Mỹ cho biết phía Iran đã cho phép 10 tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz như một cử chỉ thiện chí.

Tuy nhiên, việc đóng cửa eo biển này đã khiến cả giá dầu thô và sản phẩm tinh chế tăng vọt. Các chuyên gia phân tích cho biết, trong thời điểm trước khi xung đột xảy ra, tuyến đường thủy này ghi nhận lưu lượng vận chuyển hàng ngày đạt khoảng 15 triệu thùng dầu thô và 5 triệu thùng sản phẩm tinh chế./.

Xung đột tại Trung Đông: Giá dầu tăng mạnh, Phố Wall “đỏ lửa” Giá dầu tăng đã kéo theo biến động trên thị trường tài chính toàn cầu, các chỉ số chứng khoán tại Mỹ, châu Âu, châu Á đồng loạt giảm, trong khi lợi suất trái phiếu tăng do lo ngại áp lực lạm phát.