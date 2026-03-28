Giá dầu Brent tăng vượt mốc 114 USD do căng thẳng leo thang tại eo biển Hormuz

Vào lúc 6h00 sáng 28/3, giá dầu Brent biển Bắc giao dịch ở mức 114,81 USD/thùng, tăng 6,8 USD (6,3%) so với phiên trước đó ngay sau khi Iran tuyên bố đóng cửa eo biển chiến lược Hormuz.

Minh Hằng
Một cơ sở lọc dầu của Iran trên đảo Khark. (Ảnh: IRNA/TTXVN)
Sáng 28/3, giá dầu thô trên thị trường thế giới tăng mạnh hơn 6% do những lo ngại sâu sắc về nguy cơ đứt gãy nguồn cung năng lượng toàn cầu, ngay sau khi Iran tuyên bố đóng cửa eo biển chiến lược Hormuz.

Vào lúc 6h00 sáng 28/3, giá dầu Brent biển Bắc giao dịch ở mức 114,81 USD/thùng, tăng 6,8 USD (6,3%) so với phiên trước đó. Cùng lúc, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ cũng tăng 6,7 USD (7%) lên 101,18 USD/thùng.

Đà tăng phi mã của thị trường năng lượng bắt nguồn từ những diễn biến an ninh nghiêm trọng tại Trung Đông trong phiên giao dịch 27/3.

Truyền thông Iran dẫn tuyên bố của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) xác nhận đã đóng cửa eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển dầu mỏ huyết mạch của thế giới, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả cứng rắn mọi hoạt động hàng hải qua khu vực này.

Trước nguy cơ xung đột leo thang, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định lùi thời hạn chót cho việc ngừng các chiến dịch quân sự nhằm vào hạ tầng năng lượng của Iran sang ngày 6/4. Động thái này nhằm tạo không gian cho các nỗ lực ngoại giao.

Ông Trump khẳng định các cuộc đàm phán vẫn đang tiến triển tích cực, bất chấp nhiều luồng thông tin trái chiều từ giới truyền thông.

Mặc dù vậy, tâm lý bất định vẫn bao trùm thị trường khi Tehran liên tục phát đi tín hiệu không sẵn sàng đối thoại. Đáng chú ý, các nguồn tin cho biết Bộ Quốc phòng Mỹ đang cân nhắc phương án điều động thêm 10.000 binh sĩ tới Trung Đông để đối phó với tình hình.

Dữ liệu giao dịch cho thấy, giá dầu Brent hiện đã tăng gần 48% trong vòng một tháng qua và tăng 57,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Nếu căng thẳng tiếp tục vượt tầm kiểm soát, giới phân tích lo ngại giá vàng đen có thể tái lập mức đỉnh lịch sử 147,50 USD/thùng từng ghi nhận vào tháng 7/2008./.

(TTXVN/Vietnam+)
