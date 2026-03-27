Kinh tế

Kinh doanh

Giá xăng RON 95-III ở mức hơn 24.000 đồng một lít

Trong lần điều chỉnh giá xăng, dầu lúc 24h ngày 26/3/2026 của Liên Bộ Công Thương-Tài chính, xăng RON 95-III không cao hơn 24.332 đồng/lít (giảm 5.625 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành).

Trong lần điều chỉnh giá xăng, dầu lúc 24h ngày 26/3/2026 của Liên Bộ Công Thương-Tài chính; xăng E5 RON 92 không cao hơn 23.326 đồng/lít (giảm 4.749 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng RON 95-III 1.882 đồng/lít; xăng RON 95-III không cao hơn 24.332 đồng/lít (giảm 5.625 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành).

Đối với dầu diesel 0.05S không cao hơn 35.440 đồng/lít (giảm 2.459 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành); dầu hỏa không cao hơn 35.384 đồng/lít (giảm 971 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành); dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 21.748 đồng/kg (tăng 1.503 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành)./.

#Giá xăng #Giá dầu #Bộ Công Thương
Theo dõi VietnamPlus

Giá xăng trong nước

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Để đạt mục tiêu năm 2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo hoàn thiện hệ thống chính sách hỗ trợ đủ mạnh cho ngành, đặc biệt về tài chính, tín dụng, bảo hiểm và thương mại.