Giá xăng RON 95-III ở mức hơn 24.000 đồng một lít

Trong lần điều chỉnh giá xăng, dầu lúc 24h ngày 26/3/2026 của Liên Bộ Công Thương-Tài chính; xăng E5 RON 92 không cao hơn 23.326 đồng/lít (giảm 4.749 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng RON 95-III 1.882 đồng/lít; xăng RON 95-III không cao hơn 24.332 đồng/lít (giảm 5.625 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành).

Đối với dầu diesel 0.05S không cao hơn 35.440 đồng/lít (giảm 2.459 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành); dầu hỏa không cao hơn 35.384 đồng/lít (giảm 971 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành); dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 21.748 đồng/kg (tăng 1.503 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành)./.