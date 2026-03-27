Giá vàng ngày 27/3: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 26/3, khi đồng USD tăng và giá dầu đi lên, làm gia tăng lo ngại về lạm phát và khiến thị trường dự báo lãi suất sẽ duy trì ở mức cao.

Đồng thời, thị trường cũng đang theo dõi diễn biến liên quan đến khả năng đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại Trung Đông. Kết thúc phiên, giá vàng giao ngay giảm 2,7% xuống còn 4.384,38 USD/ounce, trong khi giá vàng giao kỳ hạn tại Mỹ cũng giảm 3,9% xuống 4.376,3 USD/ounce.

Như vậy, kể từ khi xung đột bùng nổ vào ngày 28/2 giá vàng đã sụt giảm tổng cộng khoảng 17%. Đồng USD mạnh lên khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn với người nắm giữ các đồng tiền khác.

Các nhà phân tích của Intesa Sanpaolo cho rằng hoạt động đầu cơ và nhu cầu thanh khoản tăng cao trong những tuần đầu xung đột đã khiến vàng và bạc không còn giữ được vai trò là tài sản an toàn trong ngắn hạn.

Tại Việt Nam, sáng 27/3, giá vàng SJC được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 166,90-169,90 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 27/3:

