Cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam xúc tiến xuất khẩu sang thị trường châu Phi

Theo phóng viên TTXVN tại Algiers, ngày 26/3, Thương vụ Việt Nam tại Algeria kiêm nhiệm Senegal và Tunisia đã tổ chức Phiên tư vấn xuất khẩu sang 3 thị trường này cho hơn 40 cơ quan, doanh nghiệp Việt Nam.

Đây là hoạt động thường xuyên nhằm tăng cường cung cấp thông tin về các thị trường tiềm năng ở châu Phi.

Tại sự kiện, ông Hoàng Đức Nhuận, Tham tán Thương mại, đã giới thiệu chi tiết về thị trường Algeria, Senegal và Tunisia, đặc biệt trong lĩnh vực xuất nhập khẩu nông sản, thủy sản, đồ gỗ, dệt may, da giày, nguyên liệu nhựa, hóa chất…, cũng như những lưu ý về việc tìm kiếm, giao dịch và thanh toán với các đối tác tại 3 thị trường này, đồng thời giải đáp các thắc mắc của các doanh nghiệp tham dự.

Đối với thị trường Algeria, ông Hoàng Đức Nhuận cho biết hàng hóa Việt Nam có nhiều điểm thuận lợi khi xuất khẩu sang thị trường này nhờ nhu cầu nhập khẩu cao, dân số hơn 48 triệu người.

Quan hệ chính trị truyền thống giữa hai nước tốt đẹp và mới nâng cấp lên Đối tác Chiến lược vào năm ngoái.

Các doanh nghiệp hai bên ngày càng quan tâm đến thị trường của nhau. Hàng hóa Việt Nam được đánh giá cao về chất lượng và giá cả. Các cơ quan xúc tiến thương mại như Thương vụ thường xuyên tổ chức các hoạt động kết nối doanh nghiệp hai bên.

Ông Hoàng Đức Nhuận, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Algeria, phát biểu tại Phiên tư vấn trực tuyến.

Ngoài ra, Algeria và Việt Nam đều có Đại sứ quán tại thủ đô của nhau nên thuận lợi cho việc cấp thị thực cho các doanh nghiệp...

Năm 2025, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước đã có bước nhảy vọt. Việt Nam có nhiều mặt hàng còn nhiều tiềm năng xuất khẩu sang Algeria, đặc biệt là càphê. Mỗi năm, Algeria nhập khẩu khoảng 130.000 tấn, chủ yếu là càphê chưa qua chế biến, loại robusta.

Càphê Việt Nam chiếm trên 50% thị phần Algeria với khoảng 70.000 tấn, kim ngạch trung bình đạt 100 triệu USD/năm. Mặt hàng này tiếp tục có nhu cầu khá cao tại Algeria và vẫn sẽ là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam trong thời gian tới.

Ngoài ra, hạt điều, cơm dừa và các loại gia vị như hạt tiêu, quế, hồi cũng là những loại nông sản có nhu cầu cao tại Algeria. Thủy hải sản cũng nằm trong top 5 mặt hàng xuất khẩu có kim ngạch lớn nhất của Việt Nam sang Algeria, với kim ngạch từ 9-10 triệu USD/năm.

Cá tra philê và cá ngừ của Việt Nam cũng có sức cạnh tranh cao. Các nhóm hàng công nghiệp như ô tô, phụ tùng, dệt may, giày thể thao và nguyên phụ liệu, hóa chất… cũng có nhiều triển vọng xuất khẩu sang Algeria.

Về thị trường Senegal, theo ông Hoàng Đức Nhuận, mặc dù là thị trường có quy mô nhỏ với dân số khoảng 19 triệu người, song so với nhiều quốc gia khác thuộc châu Phi, nền kinh tế Senegal khá mở, hội nhập sâu rộng.

Senegal có lợi thế tình hình chính trị ổn định, cơ sở hạ tầng khá tốt, có sân bay quốc tế, cảng biển và là nơi trung chuyển hàng hóa sang các nước không có biển.

Thu hoạch càphê tại Gia Lai.

Các mặt hàng xuất khẩu chính sang Senegal gồm gạo, hạt tiêu, rau quả,... Mỗi năm, Senegal có nhu cầu nhập khẩu 900.000-1.000.000 tấn gạo, chủ yếu là gạo 100% tấm.

Hiện, ở Senegal có nhiều nhà hàng của người Việt Nam và người châu Á. Cộng đồng người Việt ở đây cũng khá đông nên có cơ hội cho hàng hóa Việt Nam, nhất là đồ khô như bánh tráng, bánh đa, nước mắm thâm nhập sâu hơn vào thị trường này.

Đối với Tunisia, mặc dù là một quốc gia nhỏ với diện tích gần 164.000km2 và dân số khoảng 13 triệu người, song Tunisia là một trong những nền kinh tế năng động, cạnh tranh nhất khu vực châu Phi-Arab, hội nhập quốc tế sâu rộng, có vị trí thuận lợi gần châu Âu (chỉ cách 140km).

Tunisia là một trong số các nước tiên phong thực hiện Hiệp định thương mại tự do lục địa châu Phi (AfCFTA) gồm 54 quốc gia thành viên. Do vậy, đây có thể xem là cửa ngõ để hàng hóa các nước, trong đó có Việt Nam, thâm nhập thị trường châu Phi-Arab. Mỗi năm, Tunisia có nhu cầu mua 30.000 tấn càphê thô, chủ yếu là robusta, và 30.000 tấn gạo, 360.000 tấn đường.

Mặc dù là thị trường có nhiều tiềm năng xuất khẩu cho doanh nghiệp Việt Nam nhưng thuế nhập khẩu ở một số nước châu Phi tương đối cao, chẳng hạn tại Algeria là 30%, chưa kể thuế VAT 19%, thuế khấu trừ tại nguồn 2%, thuế đoàn kết 3%. Bên cạnh đó, Algeria còn áp dụng thuế phòng vệ dao động từ 30-200% tuỳ vào từng mặt hàng.

Ông Hoàng Đức Nhuận lưu ý, khi xuất khẩu sang Algeria, Senegal và Tunisia, các doanh nghiệp Việt Nam cần tìm kiếm đối tác qua các kênh uy tín như tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, hội chợ, triển lãm quốc tế, các diễn đàn doanh nghiệp, các cuộc giao thương trực tiếp; giới thiệu từ các cơ quan xúc tiến thương mại như Thương vụ và bạn hàng quen thuộc...

Trước khi tiến hành giao dịch, doanh nghiệp cần đề nghị đối tác cung cấp giấy phép đăng ký kinh doanh, thẻ xuất nhập khẩu, bản sao hộ chiếu, thẻ căn cước của người đại diện để các cơ quan chức năng như Thương vụ Việt Nam có thể hỗ trợ tư vấn, xác minh.

Thịt bò của Công ty TNHH Pacow International được đánh giá cao tại thị trường Halal nhờ đáp ứng nghiêm ngặt tiêu chuẩn về vệ sinh, quy trình giết mổ và sự minh bạch trong chuỗi cung ứng.

Về thanh toán khi xuất khẩu, nên áp dụng phương thức tín dụng thư không hủy ngang có xác nhận của ngân hàng uy tín châu Âu, châu Mỹ hoặc phương thức nhờ thu chứng từ có đề nghị khách hàng đặt cọc từ 20% trở lên giá trị tiền hàng, không chấp nhận phương thức trả chậm.

Bên cạnh đó, nếu nhập khẩu hàng từ châu Phi về Việt Nam, doanh nghiệp cần tiến hành kiểm định hàng hóa thông qua tổ chức giám định quốc tế có uy tín tại nước sở tại trước khi đưa hàng lên tàu.

Doanh nghiệp Việt Nam cũng nên cố gắng đàm phán với nhà cung cấp để không phải đặt cọc tiền hoặc đặt cọc ở mức tối thiểu. Đối với những đơn hàng đầu tiên, chỉ nên mua với khối lượng nhỏ. Tốt nhất, trong giai đoạn đầu nên sang trực tiếp để gặp gỡ nhà cung cấp, giám sát việc thu mua và chất hàng lên tàu.

Ngoài ra, ông Hoàng Đức Nhuận lưu ý doanh nghiệp Việt Nam cũng cần tìm hiểu thị hiếu, văn hóa người tiêu dùng tại các quốc gia Hồi giáo, quan tâm đến giấy chứng nhận Halal (giấy chứng nhận xác nhận sản phẩm không có các chất cấm theo Luật Hồi giáo) đối với các thực phẩm làm từ gia súc, gia cầm hoặc có chứa thịt./.

