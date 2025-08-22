Kết nối cung ứng nông sản giữa ĐBSCL với thị trường Trung Đông-châu Phi

Chiều 22/8, tại phường Tân Ninh, Bộ Ngoại giao phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh và Đại sứ quán Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) tại Việt Nam tổ chức Hội nghị kết nối chuỗi cung ứng nông sản Đồng bằng sông Cửu Long nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm và tăng cường xuất, nhập khẩu; phát triển ngành công nghiệp Halal để xuất khẩu sang thị trường UAE và Trung Đông.

Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long hội tụ đầy đủ yếu tố cần thiết để trở thành trung tâm cung ứng nông sản, thực phẩm, trong đó có thực phẩm Halal của Việt Nam nói riêng và của khu vực ASEAN nói chung; là điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư, nhà nhập khẩu từ UAE.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng cho biết, những năm qua, quan hệ giữa Việt Nam và UAE phát triển tốt đẹp, đặc biệt sau chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính và việc nâng cấp lên Đối tác toàn diện. UAE và Việt Nam cũng đã ký Đối tác kinh tế toàn diện (CEPA) - là hiệp định thương mại tự do đầu tiên của Việt Nam với một quốc gia Arab, mở ra thời kỳ mới trong quan hệ được nâng cấp và ngày càng đi vào thực chất giữa Việt Nam với UAE nói riêng cũng như các nước Arab nói chung.

Trong năm 2024, thương mại song phương giữa Việt Nam và UAE đạt 6,5 tỷ USD, tăng 37% so với cùng kỳ, tiềm năng hợp tác giữa hai bên còn rất lớn. Ngoài ra, UAE còn đóng vai trò tiên phong trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác của Việt Nam với khu vực Trung Đông và châu Phi.

Do đó, Bộ Ngoại giao mong muốn Đại sứ quán UAE tại Việt Nam và các doanh nghiệp UAE tiếp tục hỗ trợ, làm cầu nối giúp các doanh nghiệp Việt Nam nói chung, các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm và tăng cường xuất, nhập khẩu; phát triển ngành công nghiệp Halal để xuất khẩu sang thị trường UAE và Trung Đông, với mục tiêu chung là biến cam kết chính trị và quan hệ ngoại giao tốt đẹp thành kết quả hợp tác kinh tế cụ thể, thiết thực, mang lại lợi ích cho người dân hai nước.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi, đề xuất nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong hoạt động liên kết, phát triển xuất, nhập khẩu với thị trường Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Các ý kiến nhấn mạnh việc tận dụng cơ hội để thúc đẩy xúc tiến thương mại, mở rộng kênh kết nối và hợp tác quốc tế.

Ông Nguyễn Hồng Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh cho biết, Hội nghị là cơ hội rất lớn cho Tây Ninh nói riêng và các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong giới thiệu, quảng bá kết nối chuỗi cung ứng xuất, nhập khẩu, giao thương với UAE và thị trường Halal Trung Đông-châu Phi.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng cùng đoàn đại biểu tham quan gian hàng trưng bày bên lề hội nghị tại Tây Ninh. (Ảnh: Giang Phương/TTXVN)

Những năm qua, hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa của tỉnh Tây Ninh tiếp tục tăng và đạt được những kết quả tích cực. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu 6 tháng của năm 2025 ước đạt 15,21 tỷ USD, tăng 1,7% so với cùng kỳ; trong đó, xuất khẩu qua thị trường UAE trong 7 tháng của năm 2025 đạt 60,5 triệu USD, nhập khẩu 21,68 triệu USD, có 57 doanh nghiệp được cấp chứng chỉ Halal. Toàn tỉnh có 48 doanh nghiệp xuất, nhập khẩu sang UAE.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn, doanh nghiệp Việt Nam nói chung, doanh nghiệp xuất, nhập khẩu nói riêng tiếp tục đối diện với những thách thức về sản xuất, kinh doanh, tìm kiếm đối tác và đơn hàng. Do vậy, việc tổ chức các hoạt động kết nối giao thương giữa nhà cung cấp với doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại quốc tế có ý nghĩa thiết thực, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng hợp tác, thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa ra thị trường.

Theo Đại sứ đặc mệnh toàn quyền UAE tại Việt Nam Bader Almatrooshi, việc tổ chức các hoạt động kết nối giao thương giữa Tây Ninh và vùng Đồng bằng sông Cửu Long với doanh nghiệp, tổ chức xúc tiến thương mại quốc tế có ý nghĩa thiết thực, tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng hợp tác.

Đây cũng là dịp để hai bên cùng trao đổi, tháo gỡ vướng mắc trong liên kết xuất, nhập khẩu, đồng thời khai thác thế mạnh của UAE trong kết nối thương mại nhằm thúc đẩy xuất khẩu nông sản Việt Nam sang thị trường Trung Đông và châu Phi.

Cùng với chuỗi hoạt động kết nối được tổ chức tại Tây Ninh, Hội nghị được đánh giá là cầu nối quan trọng, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận hệ thống phân phối nước ngoài, mở rộng cơ hội hợp tác, đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm.

Đặc biệt, thị trường UAE giữ vai trò chiến lược trong việc kết nối thị trường Trung Đông-châu Phi, tạo điều kiện để hàng hóa Việt Nam thâm nhập sâu rộng hơn vào khu vực này./.

