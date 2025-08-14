Doanh nghiệp Việt tích cực đầu tư chuỗi cung ứng đạt chuẩn Halal

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đầy biến động, thị trường Halal đang trở thành "miền đất hứa" cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Với quy mô lên tới 2.548 tỷ USD năm 2024 và tốc độ tăng trưởng ấn tượng 9,9% mỗi năm, thị trường Halal không chỉ là cơ hội để mở rộng xuất khẩu mà còn là thách thức về sự tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn từ khâu sản xuất đến logistics.

Thị trường Halal không chỉ giới hạn ở các quốc gia Hồi giáo mà còn được ưa chuộng trên toàn cầu nhờ tính minh bạch, an toàn và khả năng truy xuất nguồn gốc. Tuy nhiên, để chinh phục thị trường này, doanh nghiệp Việt Nam phải đáp ứng hàng loạt yêu cầu khắt khe, từ nguyên liệu đầu vào, quy trình sản xuất, đến bảo quản và vận chuyển. Đặc biệt, việc kiểm soát nhiễm chéo các chất cấm và đảm bảo điều kiện lưu trữ lạnh là những rào cản không nhỏ.

Nhiều doanh nghiệp đã nhận ra tầm quan trọng của chứng nhận Halal và tích cực đầu tư vào chuỗi cung ứng đạt chuẩn. Điển hình như Công ty cổ phần Thủy đặc sản Seaspimex Việt Nam, việc đạt chứng nhận Halal đã giúp họ dễ dàng tiếp cận các thị trường cao cấp như Trung Đông, Malaysia, và Indonesia. Bà Nguyễn Kim Hậu, Tổng Giám đốc Seaspimex, chia sẻ: "Halal không chỉ là tấm vé vào cửa mà còn là bảo chứng cho chất lượng sản phẩm của chúng tôi."

Logistics Hub sử dụng trang thiết bị theo tiêu chuẩn Halal. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Dưới góc độ kho vận, TOANPHAT Group (TPG) đã tiên phong xây dựng Trung tâm logistics đạt chuẩn Halal, bao gồm dịch vụ chiếu xạ và hệ thống kho lạnh. Điều này không chỉ giải quyết bài toán logistics cho các doanh nghiệp nội địa mà còn giúp hàng Việt nâng cao vị thế trên bản đồ xuất khẩu toàn cầu

Theo ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, logistics đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo chất lượng sản phẩm Halal. Từ khâu vận chuyển, kiểm soát vi sinh đến lưu trữ lạnh, mọi công đoạn đều phải tuân thủ nghiêm ngặt. "Chiếu xạ là phương pháp hiệu quả để đáp ứng yêu cầu của thị trường Hồi giáo, nhưng quan trọng hơn là doanh nghiệp phải hợp tác với các đơn vị hậu cần chuyên nghiệp, được công nhận bởi tổ chức Halal quốc tế," ông Nguyên nhấn mạnh.

Đạt chứng nhận Halal trong lĩnh vực kho và chiếu xạ giúp hoàn thiện chuỗi cung ứng hàng hoá sang thị trường các nước Hồi giáo. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Chứng nhận Halal mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp, từ mở rộng thị trường, tăng uy tín đến nâng cao khả năng cạnh tranh. Ông Trần Văn Tân Cương, Tổng Giám đốc Công ty Halal Quốc gia Việt Nam, cho biết: "Halal không chỉ là tiêu chuẩn mà còn là cam kết về chất lượng, giúp doanh nghiệp xây dựng niềm tin với người tiêu dùng và tăng doanh thu bền vững.

Thị trường Halal đòi hỏi một sự cam kết toàn diện, từ sản phẩm đến chuỗi cung ứng. Việc hoàn thiện hệ thống logistics theo tiêu chuẩn Halal không chỉ giúp hàng Việt tiếp cận thị trường tiềm năng mà còn khẳng định chất lượng trên trường quốc tế. Đây là cuộc đua đầy thách thức nhưng cũng mở ra cơ hội lớn để Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành xuất khẩu nông – thủy sản toàn cầu./.