Hội nghị Khoa học, Công nghệ Chăn nuôi và Thú y toàn quốc lần thứ nhất, dự kiến diễn ra ngày 27 và 28/3/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).

Đây là hội nghị khoa học công nghệ quy mô quốc gia đầu tiên trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y, nhằm tổng kết kết quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ giai đoạn 2021-2025, đồng thời định hướng phát triển ngành giai đoạn 2026-2030 gắn với đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh ngành chăn nuôi và thú y hiện đóng góp khoảng 26-28% giá trị toàn ngành nông nghiệp, giữ vai trò trụ cột trong bảo đảm an ninh thực phẩm nhưng đang đối mặt với nhiều thách thức như dịch bệnh phức tạp, áp lực an toàn thực phẩm, môi trường và năng lực cạnh tranh.

Hội nghị dự kiến quy tụ khoảng 700-750 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng và các tổ chức quốc tế./.