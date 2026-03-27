Giảm thuế đối với xăng, dầu đến ngày 15/4/2026

Theo Quyết định số 482 có hiệu lực đến ngày 15/4/2026, mức thuế bảo vệ môi trường với xăng, dầu diezel và nhiên liệu bay là 0 đồng/lít; thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng là 0%.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 482/QĐ-TTg ngày 26/3/2026 về việc áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay trong trường hợp cần thiết vì lợi ích quốc gia.

Cụ thể, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diezel và nhiên liệu bay là 0 đồng/lít. Xăng, dầu diezel và nhiên liệu bay thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

Mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ 24h00 ngày 26/3/2026 đến hết ngày 15/4/2026./.