BIDV hoàn tất phát hành cổ phiếu riêng lẻ, thu về hơn 10.000 tỷ đồng

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa có báo cáo về kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Theo đó, kết thúc đợt chào bán ngày 24/3/2026, BIDV đã phân phối thành công hơn 258,7 triệu cổ phiếu, tương ứng 98,24% tổng số cổ phiếu chào bán.

Trong cơ cấu nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu, nhà đầu tư trong nước đã mua gần 142,8 triệu cổ phiếu và nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ đã mua hơn 115,9 triệu cổ phiếu.

Theo thông báo của BIDV, giá bán bình quân là 38.900 đồng/cổ phiếu, (thấp hơn 1,5% so với thị giá hiện tại của cổ phiếu BID (39.500 đồng/ cổ phiếu), tương đương 3,75% số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm 31/3/2025. Với mức giá này, giá trị mà BIDV thu về sau đợt chào bán là hơn 10.000 tỷ đồng. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán (24/3/2026).

Danh sách được BIDV công bố cho thấy, có 31 nhà đầu tư tham gia đợt chào bán này của BIDV. Trong đó, Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) được phân phối nhiều nhất với gần 90 triệu cổ phiếu, qua đó tăng tỷ lệ sở hữu lên 1,767% vốn tại BIDV. Các nhà đầu tư nổi bật khác là: Nhóm quỹ liên quan Dragon Capital; Công ty Quản lý quỹ SSI; Manulife Việt Nam, Prudential Việt Nam...

Sau khi hoàn tất đợt chào bán, tổng số lượng cổ phiếu của BIDV tăng từ hơn 7,02 tỷ đồng phiếu lên hơn 7,28 tỷ cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ tăng từ hơn 70.213,6 tỷ đồng lên gần 72.800,7 tỷ đồng.

Kết thúc 2025, vốn chủ sở hữu riêng ngân hàng mẹ của BIDV đạt 163.000 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 19%. Vốn điều lệ đạt trên 70.000 tỷ đồng. Nhà băng này nộp ngân sách hơn 12.700 tỷ đồng, thuộc nhóm các doanh nghiệp dẫn đầu về nộp thuế thu nhập doanh nghiệp./.

