Việt Nam và WB thúc đẩy hợp tác về tài nguyên nước, nông nghiệp, môi trường

Sáng 27/3, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã tiếp và làm việc với bà Mariam J. Sherman, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam, nhằm thúc đẩy các sáng kiến hợp tác liên quan đến tài nguyên nước, nông nghiệp, môi trường.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng đánh giá cao vai trò của WB - đối tác phát triển hàng đầu, đã hỗ trợ Việt Nam hiệu quả trong nhiều lĩnh vực như hạ tầng, xây dựng thể chế, phát triển nguồn nhân lực và phát triển bền vững.

Trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, các dự án của WB đã hỗ trợ thiết thực cho hệ thống thủy lợi, quản lý tài nguyên nước, cấp nước, đặc biệt tại khu vực nông thôn và Đồng bằng sông Cửu Long, góp phần bảo đảm an ninh nguồn nước, an toàn đập và phát triển bền vững.

Các chương trình, dự án ODA, vốn vay ưu đãi và hỗ trợ kỹ thuật do WB hỗ trợ đã góp phần quan trọng bảo đảm an ninh nguồn nước, an ninh lương thực, phát triển nông nghiệp, cải thiện sinh kế người dân và tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu.

Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam ủng hộ các sáng kiến của WB trong lĩnh vực nước như "Nước cho tương lai" (Water for the Future), Thỏa thuận Nước Quốc gia (Country Water Compact); đồng thời cho rằng các sáng kiến này phù hợp với nhu cầu thực tiễn của Việt Nam.

Về lĩnh vực tài nguyên nước, Phó Thủ tướng cho biết, Việt Nam đặc biệt quan tâm đến bảo đảm an ninh nước xuyên biên giới, nhất là tại lưu vực sông Mekong và sông Hồng. Đây là hai lưu vực có ý nghĩa quan trọng, nếu được quản lý hiệu quả sẽ góp phần bảo đảm khoảng 40-50% tính bền vững trong sử dụng nước.

Phó Thủ tướng đề nghị WB tăng cường hỗ trợ cả về thiết kế kỹ thuật và tài chính cho Việt Nam trong quản lý tổng hợp lưu vực sông và các giải pháp trị thủy - những yếu tố có tính quyết định đối với hoạch định chính sách phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm an ninh, quốc phòng bền vững.

Đối với Đề án "1 triệu ha lúa phát thải thấp tại Đồng bằng sông Cửu Long," Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ đã thống nhất giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường làm cơ quan chủ quản, điều phối dự án, với nguồn lực từ WB và ngân sách Trung ương.

Cảm ơn Phó Thủ tướng đã dành thời gian tiếp, bà Mariam J. Sherman đánh giá cao sự đồng thuận và cam kết mạnh mẽ của phía Việt Nam đối với các sáng kiến hợp tác của WB trong quản lý tài nguyên nước. Theo bà, việc tham gia các sáng kiến toàn cầu không chỉ góp phần nâng cao hình ảnh quốc gia mà còn tạo cơ hội để Việt Nam tận dụng các nguồn lực và chuyên môn từ WB.

Bà Mariam J. Sherman cho biết WB có thể cung cấp một gói hỗ trợ tổng thể, bao gồm chuyên môn kỹ thuật, hỗ trợ tài chính và kinh nghiệm quốc tế, nhằm giúp Việt Nam triển khai hiệu quả các sáng kiến hợp tác trong lĩnh vực an ninh nguồn nước, nông nghiệp và môi trường.

Đồng thời, WB đang thúc đẩy cách tiếp cận theo hướng tăng cường huy động nguồn lực từ khu vực tư nhân nhằm phục vụ các mục tiêu phát triển trong thời gian tới.

Trao đổi thêm về định hướng hợp tác, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết khu vực tư nhân ngày càng được ưu tiên trong tiếp cận các nguồn lực phát triển.

Phó Thủ tướng nêu rõ khi khu vực tư nhân tham gia các dự án lớn, đặc biệt trong lĩnh vực nước, cần có cơ chế bảo đảm điều kiện tương đương với doanh nghiệp nhà nước. Đồng thời, với các dự án mang tính thương mại, cách tiếp cận cần phù hợp, khác với các công trình hạ tầng công.

Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ đang thúc đẩy hoàn thiện các cơ chế liên quan đến tiếp cận tín dụng, vốn vay và các điều kiện đi kèm; đồng thời đề nghị WB cùng rà soát, điều chỉnh các chính sách còn vướng mắc để phù hợp với thực tiễn.

Đối với lĩnh vực quản lý tài nguyên nước, Phó Thủ tướng cho rằng, Việt Nam có thể đóng góp kinh nghiệm thực tiễn vào các sáng kiến toàn cầu, song vẫn cần sự hỗ trợ từ các tổ chức và chuyên gia quốc tế. Trong đó, nhu cầu cấp thiết là nâng cao năng lực quy hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu, chuyển từ tư duy "phòng chống thiên tai" sang quy hoạch thủy lợi đa mục tiêu, gắn với thích ứng.

Lấy ví dụ trong quy hoạch Thủ đô Hà Nội, Phó Thủ tướng nhấn mạnh cần tiếp cận theo hướng tích hợp, bắt đầu từ quy hoạch lưu vực sông Hồng, làm cơ sở cho quy hoạch đô thị và phát triển dài hạn. Tuy nhiên, đây là lĩnh vực Việt Nam còn thiếu năng lực, cần sự hỗ trợ kỹ thuật từ WB, qua đó hình thành các dự án và nhu cầu tài chính tương ứng.

Cùng với đó là bài toán cấp bách về quản lý liên hồ chứa, bao gồm hệ thống hồ thủy điện và thủy lợi đa mục tiêu, cần được nghiên cứu, xây dựng cơ chế điều phối hiệu quả với sự hỗ trợ về chuyên môn từ WB.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan như Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong việc xác định tiêu chí lựa chọn dự án ưu tiên; làm rõ nội dung cần WB hỗ trợ kỹ thuật, vay vốn..., nhằm tạo cơ sở thống nhất trong quá trình triển khai./.

