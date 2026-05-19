Đại tướng Phan Văn Giang trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng tặng Đại tướng Phạm Văn Trà

Chiều 19/5, tại Hà Nội, Đảng ủy Văn phòng Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 70 năm, 40 năm, 30 năm tuổi Đảng đợt 19/5 đối với các đảng viên sinh hoạt tại Đảng bộ Văn phòng Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi lễ.

Dự lễ có Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương), nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, cùng các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đại tướng Phan Văn Giang đã gắn huy hiệu, trao bằng chứng nhận 70 năm tuổi Đảng tặng Đại tướng Phạm Văn Trà; gắn huy hiệu, trao bằng chứng nhận 40 năm tuổi Đảng tặng Thiếu tướng Nguyễn Văn Chính, Phó Chánh Văn phòng Bộ Quốc phòng; gắn huy hiệu, trao bằng chứng nhận 30 năm tuổi Đảng tặng Đại tá Lê Trung Kiên, Phó Tổng Biên tập Cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, huy hiệu 70 năm, 40 năm, 30 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng trao tặng Đại tướng Phạm Văn Trà và các đảng viên; là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân từng đảng viên được trao tặng, đồng thời là niềm vinh dự, tự hào của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Quân đội nói chung, Văn phòng Bộ Quốc phòng nói riêng.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và cán bộ, chiến sỹ toàn quân, Đại tướng Phan Văn Giang chúc mừng Đại tướng Phạm Văn Trà và hai đồng chí đã vinh dự được đón nhận phần thưởng cao quý của Đảng; kính chúc Đại tướng Phạm Văn Trà luôn dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc; chúc hai đồng chí đảng viên nhận huy hiệu Đảng và Đảng bộ Văn phòng Bộ Quốc phòng luôn đoàn kết thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tiếp tục có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, sự trưởng thành, lớn mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, Đại tướng Phạm Văn Trà là cán bộ, đảng viên trưởng thành từ người chiến sỹ; đã trải qua 3 cuộc kháng chiến trường kỳ giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, trực tiếp tham gia chiến đấu, chỉ huy chiến đấu trên các chiến trường.

Trong 70 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, đồng chí đã đảm nhận nhiều cương vị công tác quan trọng: Tư lệnh quân khu, Phó Tổng Tham mưu trưởng, Tổng Tham mưu trưởng-Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương; là thương binh, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; là lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Ở Đại tướng Phạm Văn Trà hội tụ đầy đủ phẩm chất "trí-dũng-nhân-tín-liêm-trung" của một vị tướng tiêu biểu trong thời đại Hồ Chí Minh. Đồng chí có nhiều cống hiến, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội, cũng như sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đối với Thiếu tướng Nguyễn Văn Chính và Đại tá Lê Trung Kiên, cả hai đồng chí đều được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ thực tiễn công tác, đã đảm nhiệm nhiều vị trí công tác khác nhau ở các đơn vị, học viện, nhà trường và Văn phòng Bộ Quốc phòng. Dù ở cương vị công tác nào, các đồng chí luôn tin tưởng và tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, Quân đội, nhân dân; gắn bó, tận tụy với công việc, giữ vững phẩm chất, chuẩn mực của người đảng viên cộng sản, cán bộ Quân đội và người làm công tác văn phòng.

Hai đồng chí luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ theo chức trách; chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, giúp Văn phòng Bộ Quốc phòng thực hiện tốt chức năng nghiên cứu, tổng hợp, tham mưu, đề xuất và phục vụ Quân ủy Trung ương, Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng.

Để tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống cách mạng của Đảng và noi theo tấm gương của Đại tướng Phạm Văn Trà, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị Đảng bộ Quân đội và toàn quân tiếp tục quán triệt sâu sắc, nắm vững, cụ thể hóa và thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh, gương mẫu tiêu biểu, đẩy mạnh Phong trào Thi đua quyết thắng, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, xây dựng Quân đội tiếp tục phát triển vững mạnh trong kỷ nguyên mới, góp phần giữ trọn niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân...

Phát biểu sau khi nhận huy hiệu cao quý của Đảng, Đại tướng Phạm Văn Trà thay mặt cho các đồng chí đảng viên bày tỏ sự trân trọng sâu sắc tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; cảm ơn các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Văn phòng Quân ủy Trung ương-Văn phòng Bộ Quốc phòng đã giúp đỡ, tạo điều kiện để ông và các đồng chí cống hiến, phát triển, trưởng thành.

Đại tướng Phạm Văn Trà khẳng định tiếp tục đem hết sức lực, trí tuệ của mình để phục vụ cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, Quân đội; nghiêm túc chấp hành Điều lệ Đảng, quy định những điều đảng viên không được làm; giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, nguyện suốt đời học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh trong mọi điều kiện, hoàn cảnh./.

