Các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2026-2031

Hội đồng Nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XVIII đã bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ 2026-2031, hoàn thiện bộ máy điều hành chính quyền địa phương trong giai đoạn mới.

Chiều 26/3/2026, tại Kỳ họp thứ nhất, Hội đồng Nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã bầu bà Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031; bầu các ông Dương Xuân Huyên và Nguyễn Văn Trường, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2036.

Hội đồng Nhân dân tỉnh đã bầu ông Nguyễn Cảnh Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2026-2031; bầu các ông: Đinh Hữu Học, Đoàn Thanh Sơn và bà Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ mới 2026-2031./.