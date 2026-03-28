Các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/3/2026, tại kỳ họp thứ Nhất, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XX, đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 tái cử Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031.
Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm các đồng chí: Trần Thị Hằng, Lâm Thị Hương Thành, Nguyễn Anh Tuấn, Nghiêm Xuân Hưởng.
Cũng tại kỳ họp, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 tái cử Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm các đồng chí: Mai Sơn, Đào Quang Khải, Lê Xuân Lợi, Phạm Văn Thịnh, Ngô Tân Phượng, Phan Thế Tuấn./.