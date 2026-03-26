Giá dầu Brent vượt gần 105 USD mỗi thùng trước biến động toàn cầu

Giá dầu thô tăng trong phiên chiều 26/3 tại châu Á, với giá dầu Brent áp sát mức 105 USD/thùng sau khi giảm hơn 2% trong phiên trước và giá dầu ngọt nhẹ West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ ở mức gần 93 USD/thùng, khi Mỹ và Iran đưa ra những tuyên bố trái ngược về nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột.

Giá dầu Brent giao tháng 5/2026 tăng 2,5% lên 104,78 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI giao cùng kỳ tăng 2,6% lên 92,62 USD/thùng.

Giá dầu giảm mạnh vào cuối phiên 23/3, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump rút lại đe dọa phá hủy cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran và nói rằng hai bên đang đàm phán hòa bình.

Nhưng trong khi giá giảm so với tuần trước và nhà giao dịch lạc quan hơn, những bất ổn cũng như việc eo biển Hormuz gần như đóng cửa vẫn gây sức ép lên thị trường.

Trong khi Nhà Trắng khẳng định các cuộc đàm phán hòa bình vẫn đang diễn ra, Iran đã bác bỏ kế hoạch 15 điểm của Mỹ để chấm dứt xung đột và đưa ra các điều kiện riêng.

Vào ngày 25/3, ông Trump đe dọa sẽ tăng cường áp lực lên Iran nếu không đạt được thỏa thuận, nhưng Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố nước này không có ý định đàm phán.

Theo hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran, Quốc hội nước này đang soạn thảo một dự luật thu phí để đổi lấy việc đảm bảo an ninh cho các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Kế hoạch này dự kiến sẽ được hoàn thiện vào tuần tới.

Bà Charu Chanana, người phụ trách chiến lược đầu tư của công ty tài chính Saxo Markets, cho rằng sức ép lên giá năng lượng, dòng chảy vận tải biển và các điều kiện tài chính vẫn là một trong số ít nguồn đòn bẩy có ý nghĩa mà Iran còn nắm giữ. Do đó, Iran ít có động lực để từ bỏ những đòn bẩy đó quá sớm, đặc biệt nếu sức ép thị trường củng cố vị thế đàm phán của họ.

Giá dầu thô toàn cầu đang trên đà tăng mạnh nhất trong tháng kể từ năm 1990, khi cuộc xung đột diễn ra trên khắp khu vực Trung Đông giàu năng lượng và gây ra những chấn động cho nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt là châu Á.

Việc đóng cửa gần như hoàn toàn eo biển Hormuz đã khiến sản lượng dầu hàng ngày giảm hàng triệu thùng, đồng thời đẩy giá các sản phẩm từ dầu diesel đến nhiên liệu máy bay lên cao.

Chủ tịch công ty đầu tư đa quốc gia BlackRock Inc., Rob Kapito, cho rằng các nhà đầu tư có thể đang đánh giá thấp rủi ro từ cuộc xung đột.

Giá dầu vẫn có thể tăng vọt lên 150 USD/thùng, ngay cả khi xung đột sớm kết thúc, vì sẽ cần thời gian để chuỗi cung ứng hoạt động trở lại bình thường./.

