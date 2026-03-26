Giá nhập khẩu của Mỹ tăng mạnh nhất trong 4 năm

Giá nhập khẩu của Mỹ trong tháng 2/2026 tăng mạnh nhất trong 4 năm khi chi phí năng lượng leo thang do lo ngại xung đột tại Trung Đông, làm dấy lên lo ngại lạm phát có thể tăng tốc trong thời gian tới.

Cụ thể, giá nhập khẩu của Mỹ trong tháng 2/2026 tăng 1,3% so với tháng trước đó, mức cao nhất kể từ tháng 3/2022, sau khi đã tăng 0,6% trong tháng 1. Con số này vượt xa dự báo tăng 0,5% của các nhà kinh tế do Reuters khảo sát.

So với cùng kỳ năm 2024 giá nhập khẩu tăng 1,3%, cũng là mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 2/2025.

Theo số liệu công bố ngày 25/3 của Bộ Lao động Mỹ, mức tăng giá nhập khẩu cao hơn dự kiến không chỉ đến từ giá nhiên liệu mà còn phản ánh sự gia tăng đáng kể của giá thực phẩm và hàng tiêu dùng.

Đáng chú ý, giá tư liệu sản xuất nhập khẩu ghi nhận mức tăng mạnh nhất kể từ khi dữ liệu này được thống kê, trong bối cảnh bùng nổ đầu tư vào trí tuệ nhân tạo và xây dựng các trung tâm dữ liệu.

Các chuyên gia cho rằng áp lực lạm phát gia tăng ngay cả trước khi xảy ra xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thận trọng hơn trong việc điều chỉnh chính sách tiền tệ.

Giới chức Fed hiện dự báo chỉ có một lần cắt giảm lãi suất trong năm nay, trong khi thị trường tài chính ngày càng giảm kỳ vọng về khả năng nới lỏng.

Một điểm đáng chú ý là giá nhập khẩu tăng không chỉ do nhiên liệu. Giá nhiên liệu nhập khẩu trong tháng 2/2026 tăng 3,8% sau khi giảm trong tháng trước đó, trong khi giá thực phẩm tăng 0,8% do chi phí cao hơn đối với nhiều mặt hàng như rau củ, thịt và đồ uống. Nếu loại trừ nhiên liệu và thực phẩm, giá nhập khẩu lõi vẫn tăng mạnh 1,2%.

Trong bối cảnh đồng USD suy yếu so với các đồng tiền của đối tác thương mại lớn, giá nhập khẩu của Mỹ tiếp tục chịu áp lực tăng.

Đồng USD đã giảm giá trong năm 2025 và đầu năm 2026, góp phần đẩy chi phí hàng hóa nhập khẩu đi lên, dù gần đây có phục hồi nhẹ nhờ nhu cầu tài sản an toàn.Áp lực chi phí cũng lan rộng sang nhiều lĩnh vực khác.

Giá hàng tư liệu sản xuất nhập khẩu tăng 1,3%, giá hàng tiêu dùng nhập khẩu, không bao gồm ôtô, tăng 0,5%, còn giá xe và linh kiện tăng 0,2%.

Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh giá dầu thế giới đã tăng hơn 30% kể từ khi xung đột Trung Đông bùng phát vào cuối tháng 2/2026, làm gia tăng chi phí năng lượng và gây gián đoạn chuỗi cung ứng. Giá phân bón cũng đi lên, làm gia tăng nguy cơ lạm phát thực phẩm trong thời gian tới.

Với các dữ liệu hiện có, nhiều nhà kinh tế dự báo Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân lõi (PCE) - thước đo lạm phát ưa thích của Fed - có thể tăng khoảng 0,4% trong tháng 2/2026 và tăng 3% so với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy áp lực giá cả tại Mỹ vẫn duy trì ở mức cao, có thể khiến Fed tiếp tục trì hoãn việc cắt giảm lãi suất trong bối cảnh thị trường lao động vẫn ổn định./.

