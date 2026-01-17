Campuchia bắt giữ 75 nghi phạm lừa đảo trực tuyến

Ủy ban đặc trách đấu tranh chống lừa đảo trực tuyến của Campuchia ngày 17/1 thông báo vừa triệt phá một đường dây tội phạm mạng quy mô lớn, bắt giữ tổng cộng 75 nghi phạm.



Theo thông cáo báo chí, các nghi phạm bị bắt giữ ngày 16/1 sau khi lực lượng chức năng đồng loạt đột kích vào một khách sạn và một nhà khách tại thủ đô Phnom Penh. Các đối tượng này bị cáo buộc thực hiện các hành vi lừa đảo qua mạng và cư trú bất hợp pháp tại Campuchia.

Nhà chức trách Campuchia khẳng định sẽ áp dụng các biện pháp pháp lý nghiêm khắc nhất đối với tất cả những kẻ chủ mưu đứng sau các đường dây này.



Trong một thông điệp đặc biệt phát đi vào ngày 13/1, Thủ tướng Campuchia Hun Manet nhấn mạnh cuộc chiến chống tội phạm mạng hiện là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của chính phủ nước này nhằm đảm bảo cuộc sống bình yên cho người dân.

Ông cho biết trước những nguy cơ nghiêm trọng mà tội phạm mạng gây ra cho xã hội, Chính phủ Campuchia đã triển khai hàng loạt biện pháp quyết liệt và đạt được nhiều kết quả tích cực.



Thủ tướng Hun Manet cũng kêu gọi chính quyền các cấp và mọi tầng lớp nhân dân cùng chung tay xóa bỏ nạn lừa đảo trực tuyến. Mục tiêu cốt lõi của chiến dịch này không chỉ là bảo vệ an ninh mà còn nhằm bài trừ tận gốc vấn nạn lừa đảo xuyên biên giới và khôi phục và nâng cao hình ảnh của đất nước “chùa Tháp” trên trường quốc tế./.

