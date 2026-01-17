Thái Lan: Sụt lún nghiêm trọng trên đường phố Bangkok

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, khoảng 6h ngày 17/1, một đoạn đường Rama 2, hướng vào thủ đô Bangkok, gần siêu thị Big C, đã bị sụt lún nghiêm trọng khi các phương tiện đang lưu thông qua khu vực này.

Vụ sụt lún bất ngờ đã khiến một chiếc xe bán tải đang lưu thông trên tuyến đường này rơi xuống hố và bị mắc kẹt. Tài xế của chiếc xe không bị thương. Một đường ống nước lớn gần đó cũng đã bị đè bẹp, khiến nước tràn ngập mặt đường và ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông.

Tài xế xe bán tải cho biết trước lúc xảy ra sự việc, con đường vẫn lưu thông bình thường, không có biển báo hay cọc tiêu cảnh báo nào. Xe này đang di chuyển chậm sau một chiếc xe tải 6 bánh thì mặt đường đột nhiên sụt lún khiến xe bị nghiêng và rơi xuống hố ngay lập tức.

Cảnh sát đã có mặt tại hiện trường để điều tra và hỗ trợ điều hướng các phương tiện giao thông trong khu vực.

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân được cho là do đường ống nước ngầm bị rò rỉ hoặc do sự xói mòn vì nước tích tụ dưới mặt đường trong thời gian dài, khiến kết cấu đường không chịu được trọng lượng và cuối cùng bị sập.

Trước đó, vào tháng 9/2025, một hố sụt lún khổng lồ, rộng khoảng 30 m, sâu 50 m cũng đã bất ngờ xuất hiện ngay trên đường phía ngoài bệnh viện Vajira và đồn cảnh sát Samsen ở quận Dusit, trung tâm thủ đô Bangkok của Thái Lan./.

