Cận cảnh hiện trường sụt lún nghiêm trọng ở thủ đô của Thái Lan

Ngày 24/9, một đoạn đường trước bệnh viện Vajira ở trung tâm thủ đô Bangkok của Thái Lan đã bất ngờ bị sụt, tạo thành hố lớn có diện tích 30x30m và sâu tới 50m do sạt lở đất tại công trường xây dựng tuyến tàu điện ngầm mới của thành phố này.

Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anutin Charnvirakul đã yêu cầu tiến hành điều tra khẩn cấp nguyên nhân vụ việc.

Đáng chú ý, sự cố xảy ra tại một trong những điểm phức tạp nhất dọc tuyến đường, cụ thể là tại điểm giao giữa đường hầm và nhà ga bệnh viện Vajira trong tương lai, khiến đất tràn vào đường hầm và các công trình xung quanh bị sụp đổ.

Một đường ống nước lớn cũng đã bị vỡ. Đây là một dự án ngầm khổng lồ trải dài từ Tòa nhà Quốc hội qua đường Samsen, các đường hầm dưới sông Chao Phraya và hướng về Suksawat./.

(Ảnh: Reuters/TTXVN)