Đời sống

Thái Lan: Lại xảy ra sập cần cẩu khiến ít nhất 2 người thiệt mạng

Cần cẩu đang hoạt động tại một công trường xây dựng đường cao tốc trên cao đã đổ sập xuống các phương tiện đang lưu thông khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 2 người bị thương.

Nguyễn Hằng
Hiện trường vụ sập cần cẩu trên đường Rama II. (Nguồn: Bangkok Post)
Hiện trường vụ sập cần cẩu trên đường Rama II. (Nguồn: Bangkok Post)

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 2 người bị thương sau khi một cần cẩu xây dựng bất ngờ sập xuống đường cao tốc ở Thái Lan sáng 15/1.

Vụ việc xảy ra trên đường Rama II, tuyến đường huyết mạch nối Bangkok và tỉnh Samut Sakhon.

Cần cẩu đang hoạt động tại một công trường xây dựng đường cao tốc trên cao đã đổ sập xuống các phương tiện đang lưu thông. Nhà chức trách đang tiến hành cứu hộ, cứu nạn và điều tra nguyên nhân vụ sập cần cẩu này.

Một ngày trước đó, sự việc tương tự xảy ra tại đoạn đường sắt ở Ban Thanon Kod, huyện Sikhio, tỉnh Nakhon Ratchasima, cách thủ đô Bangkok 230km về phía Đông Bắc.

Cần cẩu đang được sử dụng để xây dựng cầu đường sắt cao tốc đổ sập trúng vào đoàn tàu đang trên hành trình từ Bangkok đến tỉnh Ubon Ratchathani. Sự việc khiến tàu trật bánh và gây hỏa hoạn lớn, làm ít nhất 32 người thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Thái Lan #sập cần cẩu #đường Rama II #đường cao tốc Thái Lan
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.