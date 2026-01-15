Thái Lan: Lại xảy ra sập cần cẩu khiến ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 2 người bị thương sau khi một cần cẩu xây dựng bất ngờ sập xuống đường cao tốc ở Thái Lan sáng 15/1.

Vụ việc xảy ra trên đường Rama II, tuyến đường huyết mạch nối Bangkok và tỉnh Samut Sakhon.

Cần cẩu đang hoạt động tại một công trường xây dựng đường cao tốc trên cao đã đổ sập xuống các phương tiện đang lưu thông. Nhà chức trách đang tiến hành cứu hộ, cứu nạn và điều tra nguyên nhân vụ sập cần cẩu này.

Một ngày trước đó, sự việc tương tự xảy ra tại đoạn đường sắt ở Ban Thanon Kod, huyện Sikhio, tỉnh Nakhon Ratchasima, cách thủ đô Bangkok 230km về phía Đông Bắc.

Cần cẩu đang được sử dụng để xây dựng cầu đường sắt cao tốc đổ sập trúng vào đoàn tàu đang trên hành trình từ Bangkok đến tỉnh Ubon Ratchathani. Sự việc khiến tàu trật bánh và gây hỏa hoạn lớn, làm ít nhất 32 người thiệt mạng./.

Thủ tướng Thái Lan yêu cầu truy cứu trách nhiệm vụ sập cần cẩu nghiêm trọng Thủ tướng Anutin nêu rõ sự cố không chỉ là lỗi kỹ thuật mà còn là vi phạm nghiêm trọng đến an toàn công cộng; yêu cầu tiến hành điều tra đầy đủ tất cả các bên liên quan và có các biện pháp pháp lý.