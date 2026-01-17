Thế giới

ASEAN

Indonesia: Tìm kiếm máy bay chở 11 người mất tích

Ngày 17/1, một máy bay hạng nhỏ của hãng Indonesia Air Transport chở theo 3 hành khách và 8 thành viên phi hành đoàn đã mất liên lạc sau 13h00, giới chức nước này đang tích cực điều tra, tìm kiếm.

Ảnh minh họa. (airlines-inform.com)
Ảnh minh họa. (airlines-inform.com)

Giới chức Indonesia đang triển khai công tác tìm kiếm một máy bay chở khách cỡ nhỏ bị mất liên lạc ngày 17/1.

Theo Cơ quan tìm kiếm và cứu nạn Makassar, chiếc máy bay hạng nhỏ của hãng Indonesia Air Transport khởi hành từ Yogyakarta và dự kiến tới thành phố Makassar trên đảo Sulawesi, chở theo 3 hành khách và 8 thành viên phi hành đoàn. Máy bay mất liên lạc khoảng sau 13h00 (giờ địa phương)

Ông Muhammad Arif Anwar, người đứng đầu cơ quan tìm kiếm và cứu nạn địa phương, cho biết các đội cứu hộ đã được điều động tới khu vực miền núi thuộc huyện Maros, giáp ranh thành phố Makassar, gần vị trí cuối cùng ghi nhận tín hiệu của máy bay.

Hoạt động tìm kiếm trên bộ và trên không có sự tham gia của không quân, cảnh sát và các tình nguyện viên; trong đó, một trực thăng cùng thiết bị bay không người lái đang được huy động để hỗ trợ công tác tìm kiếm.

Indonesia, quốc gia quần đảo rộng lớn ở Đông Nam Á, vốn phụ thuộc nhiều vào vận tải hàng không để kết nối hàng nghìn hòn đảo.

Trước đó, vào tháng 9 năm ngoái, một trực thăng chở 6 hành khách và 2 thành viên phi hành đoàn đã rơi ngay sau khi cất cánh tại tỉnh Nam Kalimantan, khiến toàn bộ những người trên khoang thiệt mạng.

Chưa đầy 2 tuần sau, một vụ rơi trực thăng khác tại khu vực hẻo lánh Ilaga thuộc tỉnh Papua làm 4 người thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Indonesia #máy bay mất tích #tìm kiếm Indonesia
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Campuchia Hun Manet. (Ảnh: THX/TTXVN)

Campuchia bắt giữ 75 nghi phạm lừa đảo trực tuyến

Campuchia vừa triệt phá một đường dây tội phạm mạng quy mô lớn, bắt giữ 75 nghi phạm, theo đó, thủ tướng Hun Manet kêu gọi chính quyền và người dân cùng nỗ lực xóa bỏ nạn lừa đảo trực tuyến. 

Sụt lún nghiêm trọng ở thủ đô Bangkok. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Thái Lan: Sụt lún nghiêm trọng trên đường phố Bangkok

Nguyên nhân vụ sụt được cho là do đường ống nước ngầm bị rò rỉ hoặc do sự xói mòn vì nước tích tụ dưới mặt đường trong thời gian dài, khiến kết cấu đường không chịu được trọng lượng, cuối cùng bị sập.