Indonesia: Tìm kiếm máy bay chở 11 người mất tích

Giới chức Indonesia đang triển khai công tác tìm kiếm một máy bay chở khách cỡ nhỏ bị mất liên lạc ngày 17/1.

Theo Cơ quan tìm kiếm và cứu nạn Makassar, chiếc máy bay hạng nhỏ của hãng Indonesia Air Transport khởi hành từ Yogyakarta và dự kiến tới thành phố Makassar trên đảo Sulawesi, chở theo 3 hành khách và 8 thành viên phi hành đoàn. Máy bay mất liên lạc khoảng sau 13h00 (giờ địa phương)



Ông Muhammad Arif Anwar, người đứng đầu cơ quan tìm kiếm và cứu nạn địa phương, cho biết các đội cứu hộ đã được điều động tới khu vực miền núi thuộc huyện Maros, giáp ranh thành phố Makassar, gần vị trí cuối cùng ghi nhận tín hiệu của máy bay.

Hoạt động tìm kiếm trên bộ và trên không có sự tham gia của không quân, cảnh sát và các tình nguyện viên; trong đó, một trực thăng cùng thiết bị bay không người lái đang được huy động để hỗ trợ công tác tìm kiếm.



Indonesia, quốc gia quần đảo rộng lớn ở Đông Nam Á, vốn phụ thuộc nhiều vào vận tải hàng không để kết nối hàng nghìn hòn đảo.



Trước đó, vào tháng 9 năm ngoái, một trực thăng chở 6 hành khách và 2 thành viên phi hành đoàn đã rơi ngay sau khi cất cánh tại tỉnh Nam Kalimantan, khiến toàn bộ những người trên khoang thiệt mạng.

Chưa đầy 2 tuần sau, một vụ rơi trực thăng khác tại khu vực hẻo lánh Ilaga thuộc tỉnh Papua làm 4 người thiệt mạng./.

