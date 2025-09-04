Indonesia tìm thấy máy bay trực thăng mất tích ở Nam Kalimantan

Thế giới

Lực lượng cứu hộ Indonesia đã tìm thấy thi thể và chiếc máy bay trực thăng mất tích với 8 người trên khoang ở Nam Kalimantan và đang tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân còn lại.

Lực lượng cứu hộ đang kiểm tra xác máy bay trực thăng chở hành khách bị rơi tại Tanah Bumbu, Nam Kalimantan, Indonesia. (Nguồn: AP)
Lực lượng cứu hộ đang kiểm tra xác máy bay trực thăng chở hành khách bị rơi tại Tanah Bumbu, Nam Kalimantan, Indonesia. (Nguồn: AP)

Hãng thông tấn nhà nước Antara của Indonesia đưa tin lực lượng cứu hộ nước này đã tìm thấy chiếc máy bay trực thăng Airbus BK117 D-3 của hãng Estindo Air mất tích hôm 1/9 trong một khu rừng rậm ở tỉnh Nam Kalimantan.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, giám đốc điều hành Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn quốc gia Indonesia (SAR) Yudhi Bramantyo cho biết lực lượng cứu hộ đã tìm thấy một thi thể được cho là nạn nhân của vụ tai nạn này vào khoảng 15 giờ 50 (giờ địa phương), cách hiện trường vụ tai nạn khoảng 100m.

Chiếc máy bay trên chở 8 người gồm 2 thành viên phi hành đoàn và 6 hành khách, đã bị mất liên lạc với bộ phận kiểm soát không lưu chỉ 8 phút sau khi cất cánh từ một sân bay ở huyện Kotabaru, Nam Kalimantan hôm 1/9.

Ngay sau khi mất tín hiệu với chiếc máy bay này, SAR đã triển khai tìm kiếm tại khu vực Mentewe, huyện Tanah Bumbu, gần thác Mandin Damar, nơi được cho là điểm cuối cùng máy bay phát tín hiệu. Diện tích tìm kiếm đã được mở rộng tới khoảng 27km2.

Theo ông Bramantyo, các nỗ lực tìm kiếm nạn nhân của vụ tai nạn kể trên vẫn đang được tiếp tục và lực lượng cứu hộ tin rằng những nạn nhân còn lại vẫn còn ở bên trong máy bay trực thăng./.

