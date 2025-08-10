Đời sống

Rơi máy bay hạng nhẹ ở Tây Ban Nha, 2 người thiệt mạng

Chiếc máy bay bổ nhào cắm đầu ngay sau khi cất cánh và rơi xuống cánh đồng gần đó, khiến cả 2 người trên máy bay đều thiệt mạng.

Hiện trường vụ rơi máy bay. (Nguồn: azernews.az
Ngày 9/8, chính quyền địa phương xác nhận 2 người đã thiệt mạng, khi một máy bay hạng nhẹ bị rơi ở vùng Valencia của Tây Ban Nha.

Vụ việc xảy ra gần thị trấn Requena vào khoảng 11h25 ngày 9/8 (giờ địa phương, tức 16h25 cùng ngày giờ Việt Nam), khi chiếc máy bay bổ nhào cắm đầu ngay sau khi cất cánh và rơi xuống cánh đồng gần đó, khiến cả 2 người trên máy bay đều thiệt mạng.

Chiếc máy bay bốc cháy và bị thiêu rụi hoàn toàn. Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra. Điều kiện thời tiết lúc xảy ra vụ việc được cho là thuận lợi.

Cả hai nạn nhân đều là nam giới sống tại thành phố Valencia gần đó.

Theo tờ báo địa phương Las Provincias, một trong hai nạn nhân xấu số là một người đàn ông 70 tuổi có liên quan đến Sân bay Requena.

Đây là sân bay tư nhân gần thị trấn Requena, có đường băng chủ yếu được sử dụng cho huấn luyện và các chuyến bay tư nhân./.

