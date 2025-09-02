Indonesia nỗ lực tìm kiếm trực thăng mất tích ở Nam Kalimantan

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, các lực lượng cứu hộ Indonesia đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm chiếc trực thăng Airbus BK117 D-3 của hãng Estindo Air mất liên lạc hôm 1/9 tại Nam Kalimantan, chở theo 8 người, trong đó có cả công dân nước ngoài.



Theo Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn (SAR) Indonesia, chiếc trực thăng cất cánh từ sân bay Kotabaru (Nam Kalimantan) lúc 8h46' sáng để bay đến Palangkaraya, thủ phủ tỉnh Kalimantan. Chỉ 8 phút sau, máy bay đã mất liên lạc với kiểm soát không lưu.



Trên trực thăng có 1 phi công, 1 kỹ sư và 6 hành khách. Báo cáo cho biết ít nhất 3 người nước ngoài có mặt trên chuyến bay, gồm một công dân Mỹ, Brazil và Ấn Độ.



Ngay sau khi mất tín hiệu với máy bay trên, SAR đã triển khai tìm kiếm tại khu vực Mentewe, huyện Tanah Bumbu, gần thác Mandin Damar, nơi được cho là điểm cuối cùng máy bay phát tín hiệu. Diện tích tìm kiếm đã được mở rộng tới khoảng 27 km².



Hiện có khoảng 140 nhân sự từ nhiều lực lượng, bao gồm cảnh sát, quân đội, cơ quan cứu hộ, chính quyền địa phương và tình nguyện viên tham gia tìm kiếm máy bay mất tích.

Ngoài các đội mặt đất, hai trực thăng khác được điều động để tìm kiếm từ trên không, hoạt động luân phiên để tránh va chạm trong không phận hẹp.



Tuy nhiên, khu vực này là rừng rậm với địa hình đồi núi, khiến việc tìm kiếm vô cùng khó khăn. Trời nhiều mây, tầm nhìn hạn chế cũng ảnh hưởng đến hiệu quả tìm kiếm bằng trực thăng.



Hiện vẫn chưa có dấu hiệu nào từ chiếc trực thăng hay những người trên khoang. Tuy nhiên, cơ quan cứu hộ khẳng định sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm trong những ngày tới.



Vụ việc đang thu hút sự chú ý lớn trong và ngoài nước, khi có công dân quốc tế liên quan.

Đây cũng là lời nhắc nhở về những rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động bay dân dụng tại những vùng địa hình phức tạp của Indonesia, nơi thường xuyên xảy ra tai nạn hàng không và trực thăng do thời tiết, điều kiện kỹ thuật và địa hình hiểm trở./.

