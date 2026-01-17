Đan Mạch: Tuần hành rầm rộ phản đối kế hoạch kiểm soát Greenland của Mỹ

Ngày 17/1, hàng nghìn người dân đã đổ xuống các đường phố tại thủ đô Copenhagen và nhiều thành phố lớn của Đan Mạch để phản đối kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump kiểm soát vùng lãnh thổ Greenland thuộc Đan Mạch.

Cuộc tuần hành với khẩu hiệu "Hands off Greenland" (Tạm dịch: Buông tay khỏi Greenland) diễn ra sau khi ông Trump ngày 16/1 cảnh báo có thể áp thuế lên các quốc gia phản đối kế hoạch kiểm soát hòn đảo chiến lược này.

Tại Copenhagen, người tuần hành tập trung đông đảo trước tòa thị chính, tạo nên một "biển" cờ Đan Mạch và Greenland. Họ liên tục hô vang "Kalaallit Nunaat!" (tên tiếng bản địa của Greenland).

Đoàn người sau đó đã di chuyển đến trước Đại sứ quán Mỹ để bày tỏ sự phản đối. Các cuộc tuần hành tương tự cũng diễn ra tại Aarhus, Aalborg, Odense và ngay tại Nuuk - thủ đô của Greenland.

Đại diện của Hiệp hội người Greenland tại Đan Mạch (Uagut) nhấn mạnh mục tiêu của cuộc tuần hành là gửi đi một thông điệp thống nhất về sự tôn trọng đối với nền dân chủ và quyền con người cơ bản của Greenland.

Tình hình đang trở nên căng thẳng khi ông Trump liên tục chỉ trích Đan Mạch - một đồng minh NATO - là chưa làm đủ trách nhiệm bảo vệ Greenland.

Tuy nhiên, các quốc gia châu Âu đã có những động thái cứng rắn. Các nước thành viên NATO như Anh, Pháp, Đức, Hà Lan, Na Uy, Phần Lan và Thụy Điển đã tuyên bố cử quân đội chuẩn bị cho các cuộc tập trận tại đây nhằm khẳng định chủ quyền./.

Tổng thống Mỹ cảnh báo áp thuế những nước không ủng hộ kế hoạch Greenland Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump nhắc lại quan điểm cho rằng việc kiểm soát Greenland là vì "an ninh quốc gia," đồng thời tuyên bố áp thuế với các nước không đồng ý với kế hoạch này.