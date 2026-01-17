Ukraine tiếp nhận lô tên lửa quan trọng cho các hệ thống phòng không

Ngày 16/1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev đã tiếp nhận một lô tên lửa quan trọng cho các hệ thống phòng không.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Kiev sau cuộc gặp Tổng thống Séc Petr Pavel, ông Zelensky cho biết một số hệ thống phòng không do các đồng minh phương Tây cung cấp đã rơi vào tình trạng cạn kiệt đạn dược. Tuy nhiên, tình trạng này đã được khắc phục nhờ lô tên lửa tiếp nhận sáng cùng ngày.

Theo Tổng thống Ukraine, vấn đề không chỉ liên quan đến các hệ thống Patriot có chi phí cao mà còn liên quan tới nhiều hệ thống phòng thủ đa dạng khác được triển khai tại Ukraine, qua đó đòi hỏi nguồn cung tên lửa ổn định và thường xuyên.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Ukraine cùng ngày đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong lĩnh vực năng lượng do ảnh hưởng của các cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng.

Tình trạng mất điện diện rộng kéo dài nhiều giờ bắt đầu trên khắp Ukraine từ tháng 10/2025. Đầu tuần này, Tổng thống Zelensky cho biết tình hình năng lượng khó khăn nhất đang diễn ra ở Kiev, Odessa và tỉnh Dnipropetrovsk ở miền Trung nước này.

Theo một thông báo cuối ngày 15/1, khoảng 400.000 người đã rơi vào tình cảnh mất điện sau các cuộc tấn công trên không vào Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine./.

