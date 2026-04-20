Giá vàng châu Á giảm do căng thẳng mới tại Hormuz

Giá vàng thế giới đi xuống trong sáng 20/4, sau thông tin về các tàu vận tải bị tấn công tại eo biển Hormuz vào cuối tuần qua.

Sự cố này làm dấy lại nỗi lo về tình trạng gián đoạn nguồn cung năng lượng và lạm phát tăng phi mã, trong bối cảnh cuộc xung đột tại Trung Đông đã kéo dài hơn bảy tuần.

Vào đầu giờ sáng 20/4 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm khoảng 1% xuống còn 4.780,89 USD/ounce, xóa sạch phần lớn mức tăng 1,7% của tuần trước. Tương tự, giá bạc cũng giảm 1,6% xuống 79,59 USD/ounce.

Về diễn biến xung đột tại Trung Đông, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Hải quân Mỹ đã bắt giữ một tàu chở hàng treo cờ Iran. Ngược lại, phía Tehran đưa ra cảnh báo rằng bất kỳ tàu nào tiếp cận eo biển này đều sẽ bị coi là hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn.

Những sự cố mới nhất đã buộc nhiều tàu vận tải phải hủy bỏ lộ trình đi qua eo biển chỉ vài giờ sau khi Iran tuyên bố tuyến đường thủy chiến lược này đã được "mở cửa hoàn toàn."

Những căng thẳng trên cũng đe dọa triển vọng của các cuộc đàm phán hòa bình tiềm năng tại Islamabad (Pakistan).

Tổng thống Trump cho hay ông nhận thấy cơ hội để đạt được một thỏa thuận, nhưng đồng thời cũng lặp lại lời đe dọa sẽ phá hủy các nhà máy điện và hệ thống cầu đường của Iran.

Trong khi đó, phía Iran nhận định hiện chưa có "triển vọng rõ ràng" cho một thỏa thuận chung.

Việc không đạt được một thỏa thuận ngoại giao bền vững để chấm dứt xung đột đã khiến các thị trường biến động mạnh trong những tuần gần đây, đặc biệt khi lệnh ngừng bắn tạm thời hiện tại dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 21/4 (giờ địa phương).

Các chuyên gia nhận định cuộc xung đột kéo dài đã gây ra cú sốc cung năng lượng chưa từng có, làm gia tăng áp lực lạm phát. Điều này khiến các ngân hàng trung ương có khả năng sẽ duy trì lãi suất ở mức cao hoặc thậm chí tiếp tục tăng lãi suất, tạo ra rào cản lớn đối với tài sản không sinh lời như vàng.

Kể từ khi cuộc xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran bắt đầu vào cuối tháng 2/2026, giá vàng thế giới đã giảm tổng cộng khoảng 9%.

Tại Việt Nam, cập nhật lúc 7 giờ 21 phút ngày 20/4, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 168,50-172,00 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

