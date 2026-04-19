Dân Đức biểu tình lớn yêu cầu chính quyền đẩy nhanh chuyển đổi năng lượng

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 18/4, làn sóng biểu tình quy mô lớn đã bùng phát trên khắp nước Đức nhằm yêu cầu Chính phủ liên bang đẩy nhanh lộ trình chuyển đổi năng lượng.

Theo số liệu từ các đơn vị tổ chức tuần hành, hơn 80.000 người tại các đô thị lớn của Đức đã xuống đường để yêu cầu Chính phủ thay đổi chiến lược, sớm chấm dứt sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Thống kê cho thấy, thủ đô Berlin là tâm điểm với khoảng 24.000 người tham gia, tiếp đó là Cologne (Köln) với 30.000 người, Hamburg - 15.000 người và Munich (München) - 12.000 người.

Các cuộc biểu tình diễn ra sau khi Bộ trưởng Kinh tế Katherina Reiche công bố kế hoạch hạn chế đáng kể việc mở rộng năng lượng tái tạo để ưu tiên các dự án điện khí.

Tại các điểm tập trung, những người biểu tình mang theo nhiều biểu ngữ yêu cầu cải tổ nhân sự điều hành kinh tế và hiện đại hóa hệ thống năng lượng quốc gia theo hướng bền vững.

Với khẩu hiệu “Bảo vệ năng lượng tái tạo,” những người phản đối cho rằng Chính phủ liên bang đang đi chệch hướng trong các mục tiêu chiến lược, đồng thời khẳng định việc đẩy mạnh phát triển điện gió và điện mặt trời là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh hiện nay.

Họ cho rằng giá nhiên liệu leo thang cùng các bất ổn địa chính trị là minh chứng rõ nhất cho thấy rủi ro của việc duy trì phụ thuộc vào nguồn năng lượng hóa thạch.

Các nhà hoạt động khí hậu và môi trường nhận định việc nhà nước tiếp tục duy trì cơ chế hỗ trợ các mô hình năng lượng truyền thống đã gián tiếp cản trở lộ trình chuyển đổi xanh.

Bên cạnh đó, chính sách giảm giá xăng dầu là một bước lùi, làm suy yếu nỗ lực phát triển giao thông bền vững, khiến nguồn ngân sách chảy vào các dự án khác và cuối cùng rơi vào túi của các tập đoàn dầu mỏ./.



