Châu Âu hỗ trợ xây dựng nhà máy đa vaccine khép kín đầu tiên của châu Phi

Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB), Ủy ban châu Âu và Tập đoàn Tài chính Quốc tế (IFC) đã công bố quan hệ đối tác tài chính mang tính bước ngoặt để hỗ trợ Biovac xây dựng cơ sở sản xuất đa vaccine khép kín đầu tiên của châu Phi tại Nam Phi.

Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, dự án nhằm tăng cường an ninh y tế lục địa, mở rộng năng lực sản xuất vaccine và cải thiện khả năng tiếp cận các loại vaccine thiết yếu cho người dân châu Phi.

Theo đó, EIB sẽ đầu tư 75 triệu euro dưới hình thức vốn gần như vốn chủ sở hữu. Khoản đầu tư này giúp mở khóa thêm khoản vay cao cấp 20 triệu USD thông qua gói tài chính do IFC dẫn dắt, đồng thời tiếp tục huy động thêm vốn từ các đối tác khác.

Khoản hỗ trợ của EIB được Ủy ban châu Âu (EC) bảo lãnh, thông qua chương trình Tăng tốc Phát triển Con người, nằm trong chiến lược Cổng thông tin Toàn cầu của Liên minh châu Âu (EU).

Dự án cũng góp phần vào Sáng kiến Nhóm châu Âu về Sản xuất và Tiếp cận Vaccine, Thuốc và Công nghệ Y tế tại châu Phi.

Nhà máy mới, dự kiến hoàn thành vào năm 2028, ban đầu sẽ sản xuất vaccine tả đường uống, sau đó mở rộng sang các loại vaccine phòng bại liệt, viêm phổi và viêm màng não. Khi đi vào hoạt động, nhà máy dự kiến sản xuất từ 30 đến 40 triệu liều mỗi năm.

Bà Morena Makhoana, Giám đốc điều hành Biovac, cho biết nhà máy mới sẽ đảm bảo nguồn cung vaccine ổn định cho châu Phi, đồng thời nâng cao kỹ năng lao động, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và đổi mới vaccine trên lục địa.

Các đối tác dự kiến nhà máy sẽ giúp thu hẹp khoảng 40% khoảng cách nguồn cung vaccine tả toàn cầu, đồng thời cung cấp cho thị trường khu vực thông qua các tổ chức như UNICEF và Liên minh vaccine Gavi.

Dự án còn dự kiến tạo ra hơn 340 việc làm chất lượng cao và khoảng 7.000 việc làm gián tiếp, góp phần thúc đẩy chuyển giao công nghệ, đổi mới và khả năng phục hồi y tế lâu dài cho châu Phi.

Chủ tịch EIB, bà Nadia Calviño nhấn mạnh: “Với dự án này, cùng các đối tác, chúng tôi đang tạo nên lịch sử. EIB rất tự hào hỗ trợ sản xuất vaccine tại châu Phi, vì châu Phi. Đây sẽ là cơ sở đầu tiên thuộc loại hình này trên lục địa. Dự án sẽ cứu sống nhiều người bằng cách bảo vệ hàng triệu trẻ em khỏi các bệnh nghiêm trọng và trang bị cho các nhà khoa học, nhân viên y tế châu Phi để hỗ trợ cộng đồng của họ.”

Ủy viên châu Âu phụ trách Quan hệ đối tác quốc tế, ông Jozef Síkela cho rằng khoản đầu tư này là minh chứng sống động cho chiến lược Cổng thông tin Toàn cầu, kết hợp hài hòa giữa chủ quyền y tế và phát triển kinh tế.

Phó Chủ tịch IFC phụ trách khu vực châu Phi, ông Ethiopis Tafara khẳng định việc xây dựng năng lực sản xuất tại chỗ vừa là ưu tiên phát triển, vừa là khoản đầu tư chiến lược vào khả năng phục hồi của châu lục.

Sáng kiến này cũng hỗ trợ mục tiêu Tầm nhìn 2040 của Liên minh châu Phi (đạt 60% sản xuất vaccine nội địa) và một số Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc về y tế, tăng trưởng kinh tế, công nghiệp hóa và hợp tác quốc tế./.

Nga cấp phép sử dụng lâm sàng vaccine ung thư cá nhân hóa thứ hai Bệnh nhân đầu tiên được tiêm vaccine peptide cá nhân hóa Oncopept hôm 31/3 dung nạp thuốc tốt và đã được tiêm liều vaccine thứ ba, còn bệnh nhân thứ hai sẽ được tiêm liều thứ nhất vào ngày 20/4 tới.