Giá lúa gạo tiếp đà tăng, gạo thơm chạm ngưỡng 500 USD/tấn

Đà tăng của giá lúa gạo trong nước và xuất khẩu trong tuần qua (từ 12-18/4) tiếp tục được củng cố; trong đó, giá gạo thơm 5% tấm đã tiến sát mốc 500 USD/tấn.

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, tại Đồng bằng sông Cửu Long, giá lúa tươi tại ruộng loại lúa thơm cao nhất là 6.150 đồng/kg, trung bình là 5.757 đồng/kg, tăng 71 đồng/kg; lúa thường cũng tăng trung bình 54 đồng/kg, giá cao nhất là 5.750 đồng/kg, trung bình là 5.514 đồng/kg.

Gạo xát trắng loại 1 tăng mạnh nhất với 255 đồng/kg, cao nhất là 10.550 đồng/kg, trung bình là 10.360 đồng/kg; xát trắng loại 2 tăng 15/kg, trung bình là 9.545 đồng/kg.

Tuy nhiên, các loại gạo lứt có sự giảm giá nhẹ. Gạo nguyên liệu lứt loại 1 cao nhất là 8.950 đồng/kg, trung bình là 8.580 đồng/kg, giảm 67 đồng/kg. Gạo lứt loại 2 giảm 43 đồng/kg, có giá trung bình là 8.257 đồng/kg, cao nhất là 8.650 đồng/kg.

Đối với phụ phẩm, giá cám giảm 329 đồng/kg, trung bình 6.786 đồng/kg; tấm giảm 39 đồng/kg, trung bình là 7.600 đồng/kg.

Tại An Giang, nhiều loại lúa tiếp tục có sự nhích lên nhẹ từ 100-300 đồng/kg. Điển hình lúa chất lượng cao như OM 18 và Đài Thơm 8 lên mức từ 6.000- 6.200 đồng/kg; OM 5451 dao động 5.800-5.900 đồng/kg, IR 50404 lên mức từ 5.500-5.600 đồng/kg; riêng OM 34 vẫn giữ ổn định khoảng 5.100-5.200 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức 377-380 USD/tấn trong ngày 16/4, tăng nhẹ so với mức 375-380 USD/tấn của tuần trước.

Thậm chí, một số nhà giao dịch ghi nhận mức giá lên tới 440 USD/tấn. Giá gạo thơm 5% tấm đã đạt 490-500 USD/tấn.

Một nhà bán buôn tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long cho biết vụ Đông Xuân sắp kết thúc khiến nguồn cung ngày càng khan hiếm. Người này cũng nhận định giá gạo có thể tiếp tục tăng trong những phiên giao dịch tới.

Thị trường lúa gạo hiện đang ghi nhận các hoạt động giao dịch sôi động hơn trong vài tuần gần đây. Người mua bắt đầu đẩy mạnh tích trữ giữa bối cảnh căng thẳng địa chính trị tiếp diễn và kỳ vọng sản lượng tại Thái Lan, Bangladesh sẽ sụt giảm.

Về tình hình xuất khẩu chung, số liệu từ Tổng cục Hải quan cho thấy trong quý 1 năm 2026, Việt Nam xuất khẩu tổng cộng 2,3 triệu tấn gạo, giảm 1,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, tại Ấn Độ, quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, các nhà cung cấp vẫn giữ nguyên mức giá chào bán đối với gạo đồ 5% tấm ở mức từ 344-350 USD/tấn. Gạo trắng 5% tấm của nước này cũng duy trì ở mức từ 338- 344 USD/tấn.

Một thương nhân tại New Delhi đánh giá nhu cầu đang dần cải thiện, nhưng nhiều khách hàng vẫn trì hoãn giao dịch để chờ cước phí vận tải hạ nhiệt. Nguồn cung dồi dào trong nước hiện đã bù đắp phần nào cho sự gia tăng nhẹ về nhu cầu.

Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm được chào bán ở mức từ 410-415 USD/tấn, giảm so với biên độ 410-440 USD/tấn của tuần trước. Thị trường nước này vừa mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ lễ kéo dài ba ngày nhưng hoạt động giao dịch diễn ra khá trầm lắng.

Công nhân vận chuyển gạo tại nhà kho ở Jalandhar (Ấn Độ). (Ảnh: ANI/TTXVN)

Một thương nhân tại Bangkok chia sẻ việc ấn định mức giá vào thời điểm này rất khó khăn vì nhiều nhà máy xay xát vẫn đóng cửa. Tuy nhiên, giới chuyên gia dự báo giá gạo Thái Lan sẽ giữ vững đà tăng trong thời gian tới do hình thái thời tiết khô hạn làm giảm sản lượng, kết hợp cùng áp lực chi phí vận tải và phân bón.

Trong khi đó, người tiêu dùng tại Bangladesh đang phải gánh chịu áp lực lớn khi giá gạo nội địa tiếp tục neo ở mức cao. Quốc gia này hiện hứng chịu tình trạng thiếu hụt nhiên liệu nghiêm trọng do tác động từ cuộc xung đột liên quan đến Iran.

Tình trạng này khiến hàng chục nghìn nông dân chật vật tìm kiếm nguồn dầu diesel phục vụ tưới tiêu vào đúng giai đoạn quan trọng nhất của mùa vụ lúa.

Về thị trường nông sản Mỹ, trong phiên giao dịch ngày 17/4, giá lúa mỳ kỳ hạn tại Sàn giao dịch hàng hoá Chicago (CBOT) tiếp tục tăng, ghi nhận chuỗi tăng giá 5 ngày liên tiếp và đưa mức tăng cả tuần lên khoảng 4,5%.

Đà tăng này diễn ra trong bối cảnh có những lo ngại ngày càng tăng về tình trạng hạn hán tại khu vực Đồng bằng nước Mỹ sẽ làm giảm mạnh năng suất thu hoạch.

Trái ngược với đà tăng của lúa mỳ, giá ngô kỳ hạn chỉ tăng nhẹ trong khi giá đậu nành đi ngang do nguồn cung dồi dào trên toàn cầu tiếp tục kìm hãm đà tăng giá của hai mặt hàng này.

Cụ thể, giá lúa mỳ giao tháng 7/2026 trên sàn CBOT tăng 0,1% lên 6,07 USD/bushel. Đáng chú ý, giá loại lúa mỳ vụ Đông màu đỏ, cứng giao tháng 7/2026 tại Kansas City, tăng 0,3% lên 6,56 USD/bushel và đang hướng tới mức tăng ấn tượng 8,6% trong tuần.

Giá ngô CBOT giao tháng 7/2026 tăng 0,2% lên mức 4,58 USD/bushel, và ghi nhận mức tăng 1,6% tính chung cả tuần. Trong khi đó, đậu tương chững giá ở mức 11,63 USD/bushel và ghi nhận mức giảm 1,1% so với tuần trước.

Chuyên gia Tobin Gorey, nhà sáng lập tổ chức tư vấn Cornucopia (Australia), nhận định tình trạng khô hạn đã kéo dài nhiều tháng qua tại khu vực Đồng bằng nước Mỹ nay đang lan rộng, trực tiếp làm giảm năng suất và gây thiệt hại thực tế cho mùa màng.

Dù vậy, giá lúa mỳ hiện vẫn thấp hơn nhiều so với mức đỉnh của năm 2022, thời điểm giá bứt phá vượt 13 USD/bushel. Những năm gần đây, chuỗi vụ mùa đạt sản lượng cao trên toàn cầu đã liên tục kéo giá mặt hàng này đi xuống.

Ông Gorey phân tích thêm, mặc dù nguồn cung lúa mỳ toàn cầu hiện vẫn ở mức an toàn, nhưng việc sản lượng sụt giảm tại Mỹ sẽ kéo lượng tồn kho của nước này đi xuống. Lượng tồn kho vốn đóng vai trò như rào cản ngăn giá tăng, do đó sự sụt giảm này có thể mở đường cho các đợt tăng giá mới trong tương lai.

Thị trường dự kiến sẽ tiếp tục đón nhận nguồn cung dồi dào. Theo công bố ngày 16/4 của nhóm công nghiệp Abiove, Brazil dự kiến xuất khẩu mức kỷ lục 113,6 triệu tấn đậu tương trong năm 2026.

Cùng lúc đó, Sở Giao dịch Ngũ cốc Buenos Aires dự báo thu hoạch ngô của Argentina trong niên vụ 2025-2026 sẽ đạt mức kỷ lục 61 triệu tấn, tăng đáng kể so với mức ước tính 57 triệu tấn trước đó.

Về thị trường càphê thế giới, giá càphê tiếp tục xu hướng giảm sau khi Iran thông báo mở lại eo biển Hormuz. Động thái này giúp khôi phục hoạt động vận tải bình thường, qua đó xoa dịu những lo ngại về đứt gãy nguồn cung trên thị trường toàn cầu.

Chốt phiên giao dịch ngày 17/4, giá càphê Robusta giao kỳ hạn tháng 5/2026 trên sàn London tiếp tục giảm 2,47% (86 USD/tấn) so với phiên trước đó xuống còn 3.388 USD/tấn. Giá càphê Robusta giao tháng 7/2026 cũng giảm 2,5% (84 USD/tấn) xuống 3.263 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá càphê Arabica giao tháng 5/2026 giảm 2,4% (7,15 xu/lb), xuống còn 289,3 xu/lb. Giá càphê Arabica giao tháng 7/2026 giảm 2,11% (6,15 xu/lb) xuống 284,25 xu/lb (1 lb=0,45kg), ghi nhận mức thấp nhất trong vòng một tuần qua.

Theo giới phân tích, giá càphê trên các sàn giao dịch quốc tế giảm phiên thứ hai liên tiếp do chịu tác động tổng hòa từ nhiều yếu tố kinh tế và địa chính trị.

Việc thông tuyến trở lại tại eo biển Hormuz đã khiến giá dầu sụt giảm khoảng 10%, qua đó trực tiếp làm hạ nhiệt chi phí logistics và giảm bớt lực hỗ trợ đối với nhóm mặt hàng nông sản. Bên cạnh đó, áp lực giảm giá gia tăng khi thị trường nhận thấy rủi ro về tình trạng thiếu hụt nguồn cung toàn cầu đã dần được kiểm soát.

Tại Brazil, tiến độ thu hoạch đang đóng vai trò then chốt trong việc hình thành mặt bằng giá. Kỳ vọng về nguồn cung tăng lên trong ngắn hạn khi vụ mùa vào giai đoạn thu hoạch đã nhanh chóng được phản ánh vào giá niêm yết trên các sàn giao dịch quốc tế.

Một yếu tố khác đang được theo dõi chặt chẽ là biến động tỷ giá, ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực cạnh tranh của càphê xuất khẩu từ Brazil. Sự kết hợp giữa biến động của đồng USD và áp lực từ thị trường bên ngoài đang tạo ra một môi trường đầy thách thức cho việc xác định giá.

Tại thị trường trong nước, giá càphê ngày 18/4 quay đầu giảm sâu sau chuỗi 4 ngày tăng liên tiếp. Hiện giá càphê Tây Nguyên giao dịch trong khoảng 86.600 - 87.000 đồng/kg tại các vùng trọng điểm./.

